Test de Lego Fortnite - un concurrent de Minecraft épiquement plus amusant

Review info: Plateforme testée : PS5

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android

Date de sortie : 7 décembre 2023

Lego Fortnite a marqué le point culminant d'une semaine extrêmement importante pour Fortnite la semaine dernière ; pas un, pas deux, mais trois nouveaux jeux ont été lancés dans Fortnite, avec l'entrée centrée sur Lego en tête de liste. Il s'agit d'un jeu d'artisanat de survie qui ressemble un peu à Minecraft et qui est présenté comme un jeu à part entière qui "vit dans Fortnite", une affirmation qui fait froncer les sourcils. Epic Games et Lego ont mis au point un jeu d'artisanat de survie compétent, accessible et étonnamment amusant, sans coût supplémentaire. Il manque quelques fonctionnalités que l'on attend de ce type de jeu, mais il vaut la peine d'être essayé avec des amis.

Le fait que Lego Fortnite soit un jeu complet publié au sein du plus grand jeu de c'est remarquable et pratiquement sans précédent, du moins à cette échelle. Le jeu est également gratuit et lié au système de points d'expérience (XP) de Fortnite. Vous pouvez vous lancer dans Lego Fortnite et gagner de l'XP pour votre Passe de combat principal, avant de vous lancer dans l'un des quelque cent autres modes. C'est vraiment différent de tout ce que nous avons vu auparavant, et c'est probablement la première étape d'Epic Games pour faire de Fortnite une destination unique pour toute une gamme d'expériences de jeu.

Ce qui fait de Lego Fortnite une proposition si attrayante pour les joueurs existants, c'est en partie la fluidité avec laquelle il a été intégré à l'univers de Fortnite. Il y a 1 200 skins Lego au lancement, basés sur ceux que l'on trouve déjà dans Fortnite. Nous avons d'abord passé des heures à regarder nos tenues, en vérifiant lesquelles avaient des styles Lego et lesquelles n'en avaient pas. On ne se lasse pas de voir les versions Lego de personnages emblématiques de Fortnite comme Peely, Fishstick et Jonesy, et c'est vraiment époustouflant de voir le nombre de skins que Lego et Epic ont réussi à mettre au point. Vous pouvez également utiliser la plupart de vos emotes préférées, et c'est un vrai plaisir de voir comment les personnages Lego se déplacent lorsque certaines emotes sont déclenchées.

Commencer Lego Fortnite

(Image credit: Epic Games)

La première heure de Lego Fortnite vous permet d'apprendre les bases du jeu, depuis l'abattage d'arbres avec vos mains en plastique Lego jusqu'à la construction de votre premier abri. Lego Fortnite est immédiatement saisissant, utilisant le meilleur de ce que l'Unreal Engine 5 a à offrir. Étrangement, il s'agit probablement du jeu Lego le plus beau sorti jusqu'à présent, combinant la palette de couleurs vibrantes de Fortnite avec l'aspect brillant et plastique des briques Lego. Vous apparaissez dans un endroit choisi au hasard dans le monde, ou vous pouvez utiliser une graine si vous avez un endroit plus précis à l'esprit. Au fil des heures, vous serez en mesure de construire et de gérer votre propre village Fortnite, avec des personnages en constante évolution qui vous rendront visite et se joindront à vous.

Les jeux Lego sont souvent parmi les plus accessibles et les plus faciles à comprendre, ce qui les rend excellents pour un public plus jeune. Lego Fortnite en est un excellent exemple, avec une structure de jeu et un système de contrôle faciles à comprendre. Malheureusement, ce sentiment de simplicité rationalisée ne s'étend pas à la construction, qui semble trop complexe dans son état actuel. Chaque construction comporte plusieurs étapes, chacune d'entre elles étant composée de plusieurs pièces à placer sur une grille définie. Bien qu'il s'agisse clairement d'un clin d'œil à la façon dont les Lego sont assemblés dans le monde réel, ce n'est pas du tout le cas ici. Les grandes constructions peuvent prendre des lustres et, du fait que le placement des objets est parfois un peu délicat, elles sont souvent frustrantes.

Meilleur élément (Image credit: Epic Games) Le déblocage du planeur libère complètement Lego Fortnite. Vous pouvez utiliser les geysers pour vous élever dans les airs, ce qui vous permet d'atteindre des ressources auparavant inaccessibles. Assurez-vous de mettre la main dessus dès que possible.

Du côté de la survie, il y a un indicateur de faim et de température et un combat de corps à corps à la troisième personne assez facile à comprendre. Il y a un roulement d'esquive très agréable et même un moyen d'étourdir les ennemis en bloquant le bouclier au bon moment. Vous devrez manger pour conserver votre santé, mais l'équilibre est un peu bancal à l'heure actuelle. Les rappels constants de la faim de votre personnage avant que vous ne restiez immobile à grignoter des baies pour l'apaiser pendant une dizaine de minutes sont parfois un peu trop pesants. De même, votre température baisse considérablement lorsqu'il pleut, ce qui signifie que vous devez attendre à l'intérieur sous peine de perdre de la santé. La situation s'améliore au fur et à mesure que vous fabriquez des amulettes qui vous permettent de résister à la chaleur et au froid, mais les premières heures ne sont pas de tout repos.

Améliorations, population

(Image credit: Epic Games)

La mécanique de construction automatique que l'on trouve dans d'autres jeux Lego serait tout à fait adaptée à Lego Fortnite et permettrait d'alléger le système de construction qui est actuellement très ennuyeux. Il n'y a pas non plus de véritable caméra de construction, ce qui signifie que vous devez marcher autour d'un grand bâtiment, en regardant vers le haut à certains endroits afin de placer des pièces individuelles. Il est dommage que Lego Fortnite rate le coche de la construction, surtout quand on sait à quel point c'est amusant dans les autres jeux Lego. En général, le bricolage et la collecte de ressources sont bien meilleurs, avec une logique claire et définie associée à la fabrication d'outils pour collecter des ressources de plus en plus rares.

En tant que jeu de survie et d'artisanat, Lego Fortnite est excellent. En tant que jeu Lego, il présente quelques lacunes. Vous ne pouvez pas déplacer les bâtiments et devez les détruire pour recommencer le long processus de construction. Les villages sont donc désordonnés et exigus, et il y a très peu de place pour l'expérimentation et le jeu, ce qui ne correspond pas aux principaux atouts de Lego. L'absence de coopération en écran partagé est une autre occasion manquée. Celle-ci est présente dans certains des principaux modes de Fortnite, et son absence est donc particulièrement déroutante ici. Les jeux Lego sont parmi les meilleurs moyens de jouer avec les jeunes membres de la famille (en particulier), ce qui fait de Lego Fortnite un jeu difficile à recommander à ceux qui ont des enfants qui aiment jouer ensemble dans la même pièce.

Accessibilité (Image credit: Epic Games) Lego Fortnite partage les paramètres d'accessibilité de Fortnite, ce qui signifie qu'ils sont un peu trop enfouis dans les menus. Néanmoins, il existe un visualiseur sonore, des commandes entièrement modifiables, ainsi que des options de mise à l'échelle du HUD.

Il y a de nombreux changements en termes de confort que nous aimerions voir apportés à Lego Fortnite à l'avenir, et comme il s'agit de Fortnite, il y a de fortes chances que des mises à jour soient effectuées. Vous serez probablement surpris d'apprendre que l'élevage d'animaux n'est actuellement pas possible dans Lego Fortnite, ce qui rend certaines ressources difficiles à obtenir. Cela crée des goulots d'étranglement dans vos plans, ralentissant la progression pendant des heures. En général, cependant, la procédure de collecte, d'artisanat et de progression dans Lego Fortnite est exactement ce qu'elle doit être. Vous récolterez de meilleures ressources pour fabriquer de meilleurs outils qui vous permettront d'atteindre des ressources encore plus importantes dans des biomes différents et plus dangereux. C'est incroyablement gourmand, et il est difficile de déconnecter le jeu à la fin d'une longue partie.

Nul doute que Lego Fortnite sera soutenu et mis à jour à l'avenir, et de manière générale, il y a plus que ce qu'il faut pour justifier ses prétentions à être un jeu à part entière. Comme tout le reste de l'écosystème de Fortnite, Lego Fortnite est incroyablement élégant, solide et d'un excellent rapport qualité-prix. C'est une véritable folie en coopération à quatre joueurs, même si vous devrez vous rendre en ligne pour rejoindre vos amis. En tant que concurrent de Minecraft, Lego Fortnite a un énorme potentiel. Dans son état actuel, il rappelle davantage Valheim, avec une courbe de progression claire et gratifiante qui vous fera revenir pendant des heures et des heures.

