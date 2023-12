Fortnite donne à 1200 skins un aspect Lego avant le nouveau mode de survie

Epic Games s'apprête à ajouter 1200 versions Lego de certains skins emblématiques dans Fortnite, dans le cadre d'une nouvelle collaboration passionnante avec la franchise de construction de briques.

La nouvelle de cette nouvelle collaboration pour Fortnite a été annoncée via un message sur Twitter et débutera le 7 décembre. Lego Fortnite a également orienté les joueurs vers leurs casiers et la boutique d'objets pour découvrir les skins dotés de ce style Lego supplémentaire. Si vous souhaitez découvrir tous les styles dans leur intégralité, vous pouvez les consulter sur le site officiel de Lego.

Vous pouvez débloquer un skin Lego spécial Explorateur Émilie Fornite en trois étapes seulement. Tout d'abord, inscrivez-vous à Lego Insiders, reliez vos comptes Epic Games et Lego, rendez-vous sur le site web d'Epic Games et cliquez sur le logo Lego. Enfin, chargez Fortnite pour trouver le nouveau skin Lego dans votre casier.

Malheureusement, ce style ne sera pas disponible pour tous les skins de Fortnite en raison de problèmes de licence avec les centaines de personnages sous licence officielle. Lego s'est toujours abstenu de travailler avec des propriétés pour adultes, il est donc peu probable que nous voyions des skins de style Lego pour des personnages plus matures comme le Xénomorphe d'Alien ou Robocop.

Heureusement, plusieurs marques sous licence dans Fortnite ont déjà des figurines ou des jeux Lego, comme les personnages Marvel et Batman, alors espérons que nous verrons d'autres skins en brique pour ces personnages à l'avenir.

Fortnite n'est pas étranger aux collaborations formidables qui alimentent des tonnes de skins préférés des fans dans la bataille royale à la troisième personne. Il y a quelques semaines, des personnages de la bande dessinée à succès et de la série télévisée animée Invincible ont été ajoutés à Fortnite, tout comme Peter Griffin de Family Guy.

La nouvelle collaboration avec Lego ne se contente pas d'apporter des skins dans la bataille royale, mais ajoute également un nouveau mode de jeu. Bien que les détails soient encore rares, nous savons que ce nouveau mode sur le thème des Lego sera un jeu de survie et de création. Le site web de Lego le décrit même comme un jeu distinct, que le Fortnite Launcher couvrira : "Plongez dans un monde d'imagination illimitée - et de lamas - avec le jeu Lego Fortnite : l'ultime aventure de survie et de création !"

Si vous êtes un fan du chaos et de l'action de Fortnite, n'oubliez pas de consulter les meilleurs jeux FPS ainsi que les meilleurs jeux multijoueurs qui sont disponibles pour jouer en ce moment.