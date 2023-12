Fortnite accueillera trois nouveaux jeux gratuits dans le courant de la semaine, dont un mode de survie-artisanat en Lego

Fortnite, le jeu de bataille royale éternellement populaire d'Epic Games, est sur le point de s'agrandir considérablement, avec l'ajout de trois nouveaux jeux d'ici la fin de la semaine.

Si vous avez participé à l'événement Big Bang de Fortnite au cours du week-end, vous avez pu voir la révélation des prochaines expériences de Fortnite au fur et à mesure. Le mode Lego Fortnite est peut-être le plus excitant de tous. Il s'agit d'une expérience de survie et d'artisanat qui, selon Epic Games, "encouragera la créativité, l'expérimentation et la collaboration à travers le jeu". Il sera disponible à partir du jeudi 7 décembre, date à laquelle plus de 1 200 skins existants recevront des variantes de Lego et les joueurs pourront explorer de "vastes mondes ouverts".

Le vendredi 8 décembre, c'est au tour de l'expérience Rocket Racing, créée par les développeurs de Rocket League, Psyonix, de voir le jour. Epic Games la décrit comme un "jeu de course arcade supersonique" dans lequel les joueurs pourront se déchaîner sur "une sélection de circuits toujours plus grande" aux côtés de leurs amis. Si vous aimez zigzaguer sur la carte de bataille royale habituelle à bord des véhicules de Fortnite, cette expérience passera sans aucun doute au niveau supérieur.

Enfin, l'expérience Fortnite Festival est un jeu musical conçu par Harmonix, le studio Rock Band, qui permettra aux joueurs d'interpréter "les tubes de leurs artistes préférés" en solo ou avec des amis au sein d'un groupe. La première saison du Fortnite Festival sera disponible à partir du samedi 9 décembre, et débutera avec la musique de The Weeknd.

La première saison du cinquième chapitre de Fortnite bat également son plein, amenant les joueurs sur une toute nouvelle île de bataille royale remplie de nouveaux points d'intérêt (POI), d'armes, d'objets et bien plus encore. Disséminés dans les différents lieux, les joueurs peuvent combattre des PNJ boss pour gagner des " médaillons de la société ", qui vous permettent de régénérer en permanence des points de bouclier lorsqu'ils sont conservés dans votre inventaire - plus ils sont collectés, plus vous pouvez régénérer de points. Comparé au jeu Fortnite OG, plus simpliste, il y a beaucoup de choses à assimiler, mais c'est certainement une période passionnante pour les fans du jeu.