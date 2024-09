Apple apporte une fonction de montage vidéo exceptionnelle pour les iPhone fonctionnant sous iOS 18

Lors de l'événement « It's Glowtime » du 9 septembre, Apple a annoncé une nouveauté très attendue : la possibilité d'ajuster la vitesse de lecture des vidéos directement sur un iPhone. Cependant, cette fonctionnalité a été discrètement introduite pendant la présentation de l’iPhone 16 Pro, aux côtés d’autres innovations haut de gamme, laissant penser qu'elle serait réservée aux modèles les plus prestigieux d’Apple.

Heureusement, ce n’est pas le cas. En réalité, il sera possible de modifier la vitesse de lecture des vidéos sur tous les iPhones compatibles avec iOS 18. Cela inclut non seulement le tout nouveau modèle d’entrée de gamme, l’iPhone 16, mais aussi les appareils remontant jusqu’à l’iPhone XS.

Lors de la présentation, Apple a montré comment la nouvelle application Photos dans iOS 18 permet d’appuyer sur une icône en forme de chronomètre en visionnant une vidéo, ce qui ouvre un menu « Vitesse de lecture ». Ce menu propose plusieurs options de fréquence d'images, dont 120fps, 60fps, 30fps et 24fps. Il est ensuite possible de basculer entre ces options pour ajuster la vitesse de lecture de la vidéo instantanément.

L’un des aspects les plus pratiques de cette fonctionnalité est qu’il n’est pas nécessaire de choisir la fréquence d'images avant le tournage. Les modifications peuvent être appliquées après avoir sauvegardé la vidéo, offrant ainsi une grande flexibilité si les besoins changent. Et avec cette option disponible sur un large éventail d’iPhones, il n'est pas indispensable de passer à un modèle récent pour en profiter.

L'assistant de réparation d'Apple fait ses débuts

Cette amélioration des vidéos n’est pas la seule nouveauté de iOS 18. Si un composant de l’iPhone a été remplacé par un atelier de réparation tiers – ou si la pièce a été changée soi-même – il est désormais possible de la configurer comme pièce Apple officielle (à condition qu’il s’agisse bien d’une pièce Apple, évidemment) grâce à l’outil d’assistance à la réparation. Cela permet de s'assurer que toutes les fonctionnalités du composant fonctionnent correctement.

Par exemple, si l’écran de l’iPhone a été remplacé par une dalle officielle Apple, le fait de la configurer avec l’assistant de réparation sous iOS 18 garantit que des fonctions telles que True Tone, le réglage automatique de la luminosité et d'autres options seront opérationnelles. Pour activer ce processus de configuration, il suffit d’ouvrir l’application Réglages et d’aller dans Général > Pièces et services, puis de suivre les instructions affichées à l’écran.

Apple avait lancé l’assistant de réparation en avril 2024, et il est désormais disponible pour les utilisateurs d’iOS 18. Que l’on souhaite remplacer soi-même une pièce d’iPhone ou faire appel à un professionnel, cet outil permet de remettre rapidement en service l’iPhone dans les meilleures conditions.