iOS 18 vous avertit si le chargeur de votre iPhone est trop lent

L'iOS 18 est arrivé le 16 septembre, apportant une foule de mises à jour à l'iPhone juste à temps pour l'arrivée de l'iPhone 16, de l'iPhone 16 Plus, de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max.

Tous les nouveaux modèles d'iPhone 16 prennent en charge la recharge rapide, et une nouvelle fonctionnalité ajoutée à iOS 18 suggère que l'entreprise souhaite que les utilisateurs tirent parti de cette capacité. En effet, iOS 18 ajoute un nouvel avertissement « Chargeur lent » à la section Batterie de l'application Réglages de l'iPhone, qui apparaîtra en cas d'utilisation continue d'un chargeur lent.

Une nouvelle couleur orange apparaîtra sur le graphique du niveau de batterie pour indiquer les périodes de charge lente, par opposition à la couleur verte pour les périodes de charge rapide.

Pour l'instant, nous ne savons pas quelle vitesse de charge provoque l'apparition de l'avertissement Chargeur lent, et nous ne savons pas non plus ce qu'Apple considère comme une charge rapide.

Comme le rapporte MacRumors, la rumeur veut que la série iPhone 16 prenne en charge des vitesses de charge allant jusqu'à 45 W, mais les fiches techniques sur le site web d'Apple ne mentionnent qu'une vitesse de charge USB-C de 20 W et une vitesse de charge MagSafe de 30 W. Il appartiendra à Apple de préciser la vitesse de charge qui sera prise en compte lors de l'élaboration de l'iPhone 16. Il appartiendra à Apple de confirmer si l'iPhone 16 prend effectivement en charge la recharge à 45 W.

iOS 18 offre également aux utilisateurs la possibilité de fixer un plafond de charge à 85 %, 90 % et 95 %, en plus de la limite de 80 % précédemment disponible.

Comme beaucoup d'autres smartphones, les iPhones permettent aux utilisateurs de plafonner la charge à un certain niveau afin de prolonger la durée de vie totale de la batterie, qui est en fin de compte un composant consommable et se dégrade avec le temps.

La sagesse populaire veut que les batteries lithium-ion, comme celles des iPhones, durent le plus longtemps lorsqu'elles sont chargées entre 20 % et 80 %, bien que cette théorie ne soit pas exempte de critiques.

Pour connaître les dernières actualités et les conseils d'experts sur les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone, n'hésitez pas à consulter notre rubrique iOS 18.