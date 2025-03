iOS 18.4 : une sortie imminente avec une refonte majeure des notifications sur iPhone

La version 18.4 d'iOS pourrait arriver bientôt, car Apple a publié une version préliminaire

Les nouvelles fonctionnalités incluent les notifications prioritaires et un nouveau style pour Image Playground

En outre, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont désormais dotés de la fonction Visual Intelligence

iOS 18.4 devrait profondément modifier la gestion des notifications sur iPhone, et la mise à jour ne devrait plus tarder.

Comme l’indique The Verge, Apple a publié le 24 mars une version « release candidate » d’iOS 18.4, ce qui suggère une arrivée imminente de la version stable. Cette nouvelle bêta introduit notamment les « notifications prioritaires » sur certains iPhone, une fonctionnalité issue d’Apple Intelligence qui permet de mettre en avant les alertes jugées importantes, directement sur l’écran de verrouillage.

(Image credit: Apple)

Les notifications prioritaires ont été dévoilées en juin 2024, lors de la présentation de l’iPhone 16 et d’iOS 18. La fonction semblait depuis avoir été mise en attente, probablement à cause du lancement difficile d’Apple Intelligence (à l’image de la mise à jour de Siri, très attendue elle aussi).

Une version release candidate est, comme son nom l’indique, un candidat à la version finale d’un logiciel. Il s’agit d’une étape intermédiaire entre les versions bêta et la version publique. Tout laisse donc à penser que les notifications prioritaires feront bien partie intégrante d’iOS 18.4.

Quelles sont les autres nouveautés de la version 18.4 d'iOS ?

L'intelligence visuelle arrive sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avec iOS 18.4 (Image credit: Apple)

D’après 9to5Mac, iOS 18.4 apportera aussi plusieurs nouveautés aux iPhone XS et modèles ultérieurs, couvrant ainsi l’ensemble des modèles récents.

Cette mise à jour marquera également l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’Union européenne, après plusieurs mois de blocage dont les raisons officielles n’ont pas été précisées.

La fonction de reconnaissance visuelle écologique d’Apple Intelligence, jusqu’ici réservée aux iPhone 16, sera enfin disponible sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

L’App Store bénéficiera de résumés d’avis générés par intelligence artificielle, et la fonction Image Playground profitera du style "Esquisse" promis depuis son lancement.

Enfin, iOS 18.4 élargira la liste des langues compatibles avec Apple Intelligence.

Chinois simplifié

Espagnol

Coréen

Japonais

Français

allemand

Portugais (Brésil)

Italien

Et surtout, les utilisateurs auront accès à neuf nouveaux emojis avec iOS 18.4, dont certains promettent déjà de devenir cultes : “visage avec des cernes”, “pelle”, “harpe” ou encore “betterave”.

N'hésitez pas à partager ce que vous attendez le plus d’iOS 18.4 dans les commentaires, et à consulter nos tests de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro pour découvrir comment fonctionne Apple Intelligence au quotidien.