Taylor Swift crée l'engouement pour cette caméra vintage - et cela signifie que vous ne pourrez bientôt plus l'acheter

Il semblerait qu’un appareil photo sans miroir au look rétro soit sur le point de devenir le plus prisé des amateurs, après avoir été aperçu entre les mains de la pop star Taylor Swift cette semaine.

On pourrait s'attendre à ce qu'une milliardaire exhibe fièrement un Leica hors de prix – la marque allemande, connue pour ses appareils tout en métal faits à la main, souvent utilisés par les célébrités, comme le tout nouveau M11-D. Cependant, Taylor Swift semble plutôt avoir un faible pour Olympus.

D’après 43 Rumors, une photo de paparazzi de mauvaise qualité montre Swift tenant l’Olympus OM-D E-M10 IV, que l'on considère comme l’un des meilleurs appareils sans miroir pour débutants disponibles sur le marché.

Il est actuellement possible de se procurer ce modèle stylé pour environ 679,00 €. C’est un excellent appareil à petit prix. Toutefois, l’effet Swift pourrait bien faire grimper son prix ou le rendre indisponible dans les rayons avant longtemps.

À partir de cette photo de basse qualité, partagée sur X (anciennement Twitter) par @43 Rumors, il est difficile d’affirmer avec certitude qu’il s’agit du modèle Olympus OM-D E-M10 IV. Il est vrai que Swift a déjà été vue avec un OM-D E-M1 II, dont le design est similaire. Toutefois, si 43 Rumors affirme qu'elle a opté pour le plus récent E-M10 IV, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Dans tous les cas, elle arbore certainement un appareil MFT (micro quatre tiers) au style rétro signé Olympus.

Cool: Taylor Swift shoots with the Olympus E-M10IV - https://t.co/IJaZkKj9q2 pic.twitter.com/kMwlzkIv8DSeptember 10, 2024

L'effet de la célébrité

Cet engouement potentiel est une excellente nouvelle pour OM System, la société qui a repris la marque Olympus, ainsi que pour les appareils photo au format MFT.

Les effets des réseaux sociaux sur les ventes d’appareils photo sont indéniables. On a vu un pic soudain avec le Nikon Coolpix S6900, un appareil compact vintage disponible en rose avec un pied pour selfies, ou encore la série Fujifilm X100, après que les styles photo "Film Simulation" de Fujifilm soient devenus viraux sur TikTok. Le dernier modèle de la série, le X100VI, a été l’appareil photo le plus précommandé depuis bien longtemps, et les retards de livraison continuent d’être comblés six mois après son lancement.

Lorsque le modèle premium précédent de Fujifilm, le X100V, était en rupture de stock durant toute l’année 2023, certains ont même acheté des alternatives proches, comme le Fujifilm X-E4.

Pour le moment, l’Olympus OM-D E-M10 IV est toujours disponible chez les principaux revendeurs, mais il serait sage de l’acheter rapidement avant qu’il ne soit en rupture de stock. Si vous ratez l’occasion, d’autres alternatives à l’E-M10 IV, comme l’OM System OM-5, sont également intéressantes. Ce dernier est notre préféré pour les voyages.

L’Olympus OM-D E-M1 est un modèle dont on peut attester de la qualité d’image et de la prise en main aisée. Le système MFT, auquel il appartient, est ultraléger et offre des centaines d’objectifs excellents pour toutes les situations. Mais inutile de convaincre davantage : Taylor Swift en est déjà conquise.