Le projet Strawberry de ChatGPT est incroyablement intelligent et pourrait être disponible dans les deux prochaines semaines

Project Strawberry, le nom de code d'OpenAI pour sa nouvelle intelligence artificielle axée sur le raisonnement, était initialement prévu pour une sortie à l’automne. Cependant, des rapports indiquent maintenant que cela pourrait arriver avant l'iPhone 16, le 20 septembre.

Selon The Information, ce nouveau service ChatGPT pourrait être lancé dans les deux prochaines semaines. Deux testeurs du nouveau modèle d'IA affirment que la date de lancement a été avancée, marquant le début d'une nouvelle génération d'outils d'intelligence artificielle.

Strawberry sera une offre indépendante lors de son lancement, mais on ne sait pas encore exactement comment il sera intégré dans ChatGPT. Les testeurs suggèrent qu'il pourrait prendre la forme d'un « menu déroulant de modèles d'IA » que les utilisateurs pourront sélectionner pour alimenter ChatGPT, avec Strawberry capable de « réfléchir », répondant de manière plus détaillée et prenant plus de temps que GPT-4.

"La version initiale sera uniquement capable de traiter et de produire du texte, mais pas d'images, ce qui signifie qu'elle ne sera pas encore multimodale comme d'autres modèles d'OpenAI." Un inconvénient certain face à d'autres modèles de grande taille disponibles sur le marché, tels que Google Gemini.

The Information prévoit que la tarification sera légèrement différente de celle de ChatGPT, avec des "limites de taux" restreignant le nombre de messages par heure pour les utilisateurs, et la possibilité d'un abonnement plus cher offrant des réponses plus rapides, selon une autre source proche du projet.

Le mystérieux tweet de Sam Altman sur les fraises. (Image credit: X.com/Sam Altman)

Qu'est-ce que le projet Strawberry de ChatGPT ?

Project Strawberry est un nouveau modèle d'IA développé par OpenAI avec une approche inédite, capable de raisonner et de "réfléchir", ce qui le rend idéal pour résoudre des équations mathématiques. Ce modèle d'IA a été utilisé en interne pour résoudre des énigmes qui poseraient problème à ChatGPT, comme le jeu Connections du New York Times, une autre réussite après le phénomène Wordle.

Le mois dernier, The Information a reçu des détails de deux testeurs (on ne sait pas s'ils sont les mêmes que ceux mentionnés plus haut) indiquant que Project Strawberry pourrait sortir en octobre ou novembre. Mais il semble qu'OpenAI ait rapidement révisé cette fenêtre de lancement. Il reste encore à déterminer si Strawberry fera partie de GPT-5, mais la réponse ne devrait pas tarder.