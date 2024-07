Le mode vocal avancé de ChatGPT est désormais disponible pour quelques utilisateurs

L'impressionnant nouveau mode vocal avancé de ChatGPT, présenté en mai lors du lancement de GPT-4o, est désormais disponible pour certains abonnés Plus. Mais un nouveau commentaire d'OpenAI suggère qu'une version complète de la fonctionnalité pourrait ne pas être disponible avant la fin de l'année.

Comme indiqué sur le subreddit ChatGPT de Reddit, un nouveau message apparaît dans l'application ChatGPT (ci-dessous) indiquant que « notre déploiement du mode vocal avancé a commencé ». OpenAI précise que « nous enrôlons lentement des utilisateurs dans l'alpha pour garantir la qualité de l'expérience ».

Si ces nouvelles sont prometteuses pour ceux qui attendent de pouvoir discuter avec ce qui pourrait être l'assistant vocal le plus intelligent au monde, il y a aussi un petit bémol à la fin de la note. Elle indique que « tous les utilisateurs Plus y auront accès d'ici la fin de l'automne », ce qui constitue une différence subtile par rapport aux indications précédentes selon lesquelles l'application serait déployée pour tout le monde « à l'automne ».

Techniquement, cela signifie que le déploiement complet de la nouvelle fonctionnalité - qui vous permettra de créer des voix de personnages personnalisables ou d'agir en tant que traducteur en direct - devrait avoir lieu entre la fin du mois de septembre et le 24 décembre. Cela pourrait être plus tôt si OpenAI fait référence à un « automne “ météorologique, mais ” d'ici la fin de l'année 2024 » est peut-être une indication plus réaliste pour une mise à disposition de tous les abonnés Plus.

Malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire pour obtenir la fonctionnalité, à part attendre - OpenAI dit « nous vous ferons savoir dès que vous serez dans le coup ». Néanmoins, comme certains abonnés Plus affirment qu'ils disposent désormais de cette fonctionnalité, nous devrions commencer à voir des démos réelles pour aiguiser notre appétit et voir ce dont la version nouvelle génération du mode vocal de ChatGPT est capable.

Pourquoi une telle attente ?

Les utilisateurs de l'application ChatGPT commencent à voir des messages comme celui ci-dessus indiquant que le déploiement du mode vocal avancé a commencé. (Image credit: CAMPFIREAI)

OpenAI a précédemment laissé entendre dans un message sur X (anciennement Twitter) que son retard dans le déploiement du mode vocal avancé de ChatGPT était dû à des raisons de sécurité, car il s'agissait « d'améliorer la capacité du modèle à détecter et à refuser certains contenus ».

Mais un autre facteur est également la mise à l'échelle de la fonctionnalité tout en maintenant les temps de réponse quasi instantanés que nous avons vus dans les démonstrations d'OpenAI. La société a précédemment déclaré qu'elle consacrait du temps supplémentaire à « l'amélioration de l'expérience utilisateur et à la préparation de notre infrastructure pour passer à des millions d'utilisateurs tout en maintenant des réponses en temps réel ».

Des retards étaient toujours possibles, OpenAI déclarant que « les délais exacts dépendent du respect de nos critères élevés de sécurité et de fiabilité ». Mais comme certains utilisateurs de Plus ont déclaré qu'ils disposaient désormais de la fonction, on peut espérer que ces problèmes seront résolus dans les prochaines semaines, avant le lancement complet de l'application.

Une autre raison possible de ce retard est que les ressources d'OpenAI pourraient bien être mises à rude épreuve en ce moment, puisque l'entreprise vient également d'annoncer le lancement de la version bêta de SearchGPT. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la liste d'attente de ce moteur de recherchequi rivalise avec Google, mais comme il n'en est qu'au stade du « prototype », le lancement complet interviendra probablement après le mode vocal avancé de ChatGPT.