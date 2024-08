Apple investirait dans OpenAI, ce qui pourrait être le signe d'un partenariat plus approfondi avec ChatGPT

Apple a de grands projets pour ses fonctionnalités d'IA, baptisées Apple Intelligence, cette année. Cependant, selon un rapport du Wall Street Journal, l'entreprise pourrait diversifier ses risques en investissant dans OpenAI.

Étant donné que la prochaine levée de fonds d'OpenAI valorise l'entreprise à plus de 100 milliards de dollars, des entreprises aux ressources financières importantes comme Apple seront probablement indispensables. Cela pourrait signifier que l'avenir de l'IA chez Apple sera peut-être un peu plus flexible qu'on ne l'aurait imaginé.

L'intérêt d'Apple pour OpenAI s'inscrit dans sa ruée vers l'IA cette année, en particulier avec la sortie prévue d'Apple Intelligence. La société devrait partager beaucoup plus de détails sur ces futures fonctionnalités lors de son événement Glowtime, prévu pour le 9 septembre. On sait déjà qu'Apple prévoit d'intégrer à la fois ses propres modèles d'IA et ceux de tiers. Cela pourrait offrir davantage de choix quant aux types de fonctionnalités d'IA accessibles sur les appareils Apple, une expérience différente de celle habituelle où Apple privilégie ses propres applications et services (comme cela avait été le cas avec Apple Plans, qui avait provoqué pas mal de remous en mettant fin à son partenariat avec Google Maps).

En fait, ce n'est pas le premier signe de rapprochement entre Apple et OpenAI. Par exemple, Apple travaille à l'intégration de fonctionnalités de ChatGPT dans les systèmes Mac et iOS. Cependant, comme le souligne le rapport du Wall Street Journal, Apple n'investit généralement pas dans des entreprises comme OpenAI, préférant acheter des startups ou investir dans des entreprises de fabrication. Étant donné que la levée de fonds devrait atteindre plusieurs milliards de dollars, OpenAI semble bien sûr de son coup avec la participation d'Apple.

Bien entendu, Apple n'est pas le seul investisseur dans cette levée de fonds. Thrive Capital la dirige, mais Microsoft, habituellement l'un des plus grands concurrents d'Apple, y participe également. C'est notable, car Microsoft a été le premier grand investisseur dans OpenAI, ayant déjà investi 13 milliards de dollars, ce qui lui confère une part de 49 % des bénéfices d'OpenAI.

OpenAI Apple

Bien qu'Apple soit généralement connu pour suivre sa propre voie en matière de produits et de plateformes, OpenAI n'est pas son seul collaborateur en ce qui concerne l'IA. Des rumeurs évoquent des plans de collaboration entre Apple et Meta pour des fonctionnalités d'IA sur les futurs iPhones, et la société a publiquement mentionné la possibilité de travailler avec Google pour accéder à ses modèles d'IA Gemini. Il en va de même pour les discussions entre Apple et Anthropic, le créateur de Claude AI, ainsi que Perplexity AI.

Cependant, Apple ne renonce pas à son approche traditionnelle sur tous les fronts. Selon le rapport, la protection de la vie privée reste une pierre angulaire de sa marque. Apple travaille sur des protections de confidentialité plus robustes pour les utilisateurs interagissant avec des outils d'IA que ce qui est habituel dans le secteur. Apparemment, l'objectif d'Apple est de s'assurer que les tâches d'IA complexes soient traitées via ChatGPT tout en maintenant un niveau de sécurité des données et de confidentialité des utilisateurs plus élevé.

Pour les utilisateurs Apple, l'inclusion de ChatGPT et d'autres modèles d'IA dans l'écosystème Apple pourrait offrir de meilleures expériences. Dans le même temps, les initiatives d'Apple montrent que la concurrence en matière d'IA, en particulier entre Apple et Microsoft, prend une forme unique, différente de celle d'une simple guerre des systèmes d'exploitation. Les deux entreprises se disputent la domination du paysage de l'IA. Reste à savoir si la priorité d'Apple pour la confidentialité et ses autres points forts surpasseront l'avance de Microsoft, qui a intégré l'IA à l'ensemble de sa gamme de produits et qui mène également en termes de déploiement et d'investissement dans OpenAI.