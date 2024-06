Apple n'introduira pas l'Apple Intelligence dans l'UE "en raison d'incertitudes réglementaires" et d'inquiétudes concernant les données

L'Union européenne pourrait se sentir un peu délaissée en septembre prochain, lorsqu'Apple devrait livrer des mises à jour clés d'Apple Intelligence et d'autres mises à jour dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Ce n'est pas qu'Apple ne veuille pas apporter sa propre marque d'intelligence artificielle aux pays européens. Des fonctionnalités telles que Math Notes dans iPadOS, les Genmojis IA génératifs, l'aide à l'écriture IA en ligne et les capacités d'édition d'images génératives sur plusieurs plateformes ont séduit les développeurs et enthousiasmé les clients iOS, iPadOS et macOS lorsqu'Apple les a dévoilées au début du mois lors de la WWDC 2024 en Californie.

À l'époque, il était entendu que les fonctionnalités d'Apple Intelligence fonctionneraient en anglais américain, mais la plupart pensaient qu'il s'agissait d'une limitation des capacités linguistiques et non d'une limitation liée aux restrictions des entités tierces.

Cependant, nous savons maintenant qu'Apple ne déploiera probablement pas l'iPhone Mirroring, Share Play, les améliorations du partage d'écran et, surtout, Apple Intelligence pour les utilisateurs européens cette année. La raison ? La loi européenne sur les marchés numériques.

D'une manière générale, la loi sur les marchés numériques vise à garantir que des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Meta et Microsoft, qui exercent un pouvoir de marché considérable, n'abusent pas de ce contrôle. L'année dernière, l'UE a désigné Apple comme gardien et l'a contraint à apporter des modifications au niveau de la plateforme, par exemple en permettant à des boutiques d'applications tierces de fonctionner avec l'iPhone.

Apple s'est malheureusement plié aux exigences de l'UE et à ses propres exigences.

Les actions de l'UE ont augmenté le niveau d'incertitude pour Apple et il semble qu'elle retienne préventivement des améliorations pour éviter d'autres actions de l'UE.

Apple nous a fait parvenir cette déclaration pour nous expliquer :

Il y a deux semaines, Apple a dévoilé des centaines de nouvelles fonctionnalités que nous sommes impatients de proposer à nos utilisateurs du monde entier. Nous sommes très motivés pour rendre ces technologies accessibles à tous les utilisateurs. Cependant, en raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act (DMA), nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois de ces fonctionnalités - iPhone Mirroring, améliorations du partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence - auprès de nos utilisateurs de l'Union européenne cette année.

Nous craignons en particulier que les exigences d'interopérabilité de la DMA ne nous obligent à compromettre l'intégrité de nos produits, au risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données. Nous nous engageons à collaborer avec la Commission européenne pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait de proposer ces fonctionnalités à nos clients européens sans compromettre leur sécurité.

Il pourrait s'agir de vie privée, après tout

Sans surprise, Apple s'appuie à nouveau sur le fait que les exigences de l'UE peuvent, à ses yeux, entraîner une diminution de la sécurité et de la confidentialité pour ses consommateurs. Que vous soyez d'accord ou non, il ne fait aucun doute qu'Apple a donné la priorité à la sécurité des données et à la protection de la vie privée lors du déploiement de ses premiers produits d'IA générative. Apple Intelligence a introduit le concept de cloud sécurisé ou, plus précisément, de Private Cloud Compute, dans lequel les plus grands modèles génératifs d'Apple seront hébergés. Apple ne fait aucune différence entre les modèles fonctionnant localement et ceux qui utilisent son cloud, car elle insiste sur le fait que la confidentialité et la sécurité des données (y compris l'anonymat et le cryptage) sont exactement les mêmes.

Si, par exemple, l'Union européenne exigeait qu'Apple invite des fournisseurs de cloud tiers à travailler avec le Private Cloud Compute ou parfois à le remplacer, ces protections des données pourraient être réduites ou supprimées.

Il est intéressant de noter que le DMA de l'UE ne désigne Apple comme gardien que pour iOS et iPadOS, mais macOS fait désormais partie du tableau en raison de la nouvelle fonction de mise en miroir de l'iPhone et d'une mise à jour inhabituelle qui vous permet d'utiliser l'écran de votre iPhone sur votre Mac. Pour l'avoir vu, c'est une fonction fascinante.

Le dossier n'est pas clos. Apple travaille toujours avec l'UE pour trouver un compromis et peut-être que d'ici à ce que l'Apple Intelligence apparaisse plus tard cet été, les parties seront parvenues à un accord. Il est toutefois peu probable que l'accord intervienne à temps pour les mises à jour iPhone Mirroring et Shareplay de partage d'écran, qu'Apple prévoit de lancer en version bêta aujourd'hui (24 juin).