Apple a levé le voile sur iOS 18 lors de la WWDC 2024, et bien que la mise à jour logicielle de l'entreprise, riche en IA, ne devrait pas être déployée sur les meilleurs iPhones avant la fin de l'année, vous pouvez tester une première version d'iOS 18 si vous êtes prêt à franchir quelques étapes.

La première version bêta d'iOS 18 a été mise à la disposition des membres du programme de développement payant d'Apple juste après la conférence WWDC 2024, le 10 juin. Si vous êtes déjà inscrit, lisez la suite pour savoir comment télécharger la version bêta d'iOS 18 sur votre iPhone. Si vous n'êtes pas encore inscrit au programme, nous avons également détaillé les étapes à suivre pour le faire.

Gardez toutefois à l'esprit que les premières versions d'iOS 18 sont susceptibles de comporter de nombreux bugs (elles sont destinées aux développeurs, après tout). Une version simplifiée de la version bêta d'iOS 18 sera probablement proposée au public dans le courant du mois de juillet, tandis que la version complète devrait faire ses débuts en septembre, aux côtés de la gamme iPhone 16.

Apple a dévoilé iOS 18 lors de la WWDC 2024 en juin.

Pour télécharger et installer la version bêta d'iOS 18 destinée aux développeurs, vous devez vous inscrire au programme Apple Developer. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d'inscription de l'entreprise, connectez-vous avec votre identifiant Apple (l'authentification à deux facteurs doit être activée) et saisissez vos informations de paiement. L'inscription coûte 99 $ par an (soit environs 92 €), mais certaines organisations peuvent bénéficier d'une exonération de frais.

Une fois que vous êtes un développeur officiel, rendez-vous sur le site Apple Developer sur votre iPhone, connectez-vous à votre compte à l'aide de votre identifiant Apple et acceptez les conditions générales qui s'affichent. Accédez ensuite à la page Téléchargements. Si vous avez bien adhéré au programme, des téléchargements de la version bêta pour développeurs devraient apparaître pour iOS 18.

Ensuite, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version bêta d'iOS 18 devrait y apparaître automatiquement. Une fois qu'elle apparaît, appuyez sur Installer et le téléchargement commencera.

Dans quelques instants - et éventuellement après quelques redémarrages - vous aurez une première version d'iOS 18 sur votre iPhone. Gardez toutefois à l'esprit que les versions bêta d'iOS 18 d'Apple sont susceptibles de provoquer des ralentissements et des plantages, du moins au début.

Comme nous l'avons déjà mentionné, si vous n'êtes pas encore inscrit au programme des développeurs d'Apple - et que vous ne voulez pas payer les frais nécessaires pour changer cela - attendez la version bêta publique gratuite d'iOS 18, dont Apple a confirmé qu'elle sortirait en juillet.

Quels sont les téléphones compatibles avec iOS 18 ? Pour télécharger iOS 18 sur votre iPhone, vous aurez besoin d'un iPhone XS ou plus récent (c'est-à-dire tout iPhone doté de la puce A12 Bionic ou plus récent). Soit dit en passant, il s'agit également de la même configuration requise pour l'iOS 17.

La liste complète des iPhones compatibles avec iOS 18 est la suivante :

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3e génération)