Le Samsung Galaxy S25 Ultra sous tous les angles grâce à des photos fuitées

Des photos divulguées montrent la moitié inférieure d'un téléphone qui serait le Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Plus a fait l'objet d'une analyse comparative avec des scores élevés

Et le Samsung Galaxy S25 semble avoir été certifié aux États-Unis

Après la vidéo d'hier montrant ce qui est supposé être la moitié supérieure du Samsung Galaxy S25 Ultra, nous avons maintenant des photos qui montrent la moitié inférieure du prochain produit phare de Samsung.

Ces photos - partagées avec Android Authority - proviennent de la même source que la vidéo, et entre les photos et la vidéo, nous avons maintenant un aperçu complet du design du Samsung Galaxy S25 Ultra - bien qu'il soit étrange que la source semble ne pas vouloir montrer le téléphone entier dans une seule photo ou un seul clip.

Quoi qu'il en soit, nous avons ici un aperçu du bord inférieur du Samsung Galaxy S25 Ultra, avec un emplacement pour le S Pen, un haut-parleur, un port USB-C et un emplacement pour la carte SIM. Nous pouvons également voir que les cadres semblent assez petits et uniformes, et qu'il y a un nouvel indicateur de charge à l'écran lorsque le téléphone est branché.

Image 1 of 2 (Image credit: Android Authority / youtube.com/@MBernardK) (Image credit: Android Authority / youtube.com/@MBernardK)

Cet indicateur fait partie de One UI 7, avec lequel le Samsung Galaxy S25 Ultra devrait être lancé, et dont la source a également fourni quelques captures d'écran. Les détails de ces captures incluent un menu déroulant de notifications divisé en deux, avec les notifications sur une moitié et les paramètres sur l'autre. Certaines applications ont également de nouvelles icônes, bien que, comme le note Android Authority, ces détails aient déjà fait l'objet de fuites.

Testé et certifié

En tout cas, ce n'est pas la seule nouvelle fuite de la série Samsung Galaxy S25, puisque le Samsung Galaxy S25 Plus a également été benchmarké, comme l'a repéré l'informateur @Jukanlosreve. Ce listing Geekbench montre un score monocore de 3 160 et un résultat multicore de 9 941, deux scores extrêmement élevés qui correspondent largement aux benchmarks du Samsung Galaxy S25 Ultra .

Enfin, Phone Scoop a repéré qu'un appareil qu'il pense être le Samsung Galaxy S25 de base a été certifié par la FCC, l'autorité américaine de régulation des télécommunications. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici, à part une mention de la prise en charge de la connectivité par satellite, mais le fait que le téléphone ait été certifié signifie qu'il sera probablement lancé bientôt, ce qui est conforme à nos attentes, les fuites indiquant un lancement le 22 janvier.

Comme toujours, nous prenons ces fuites avec des pincettes, mais si la série Samsung Galaxy S25 est effectivement lancée en janvier, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps avant d'obtenir des informations officielles.