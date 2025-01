Samsung Galaxy S25 : un premier aperçu de ce qui pourrait être le meilleur modèle à ce jour

Des rendus apparemment officiels de la série Samsung Galaxy S25 ont été partagés par une source fiable

Ils donnent un aperçu clair de certaines parties de l'avant et de l'arrière des téléphones

Nous avons également entendu à nouveau que les prix pourraient être plus élevés cette année

Les fuites d'images du Samsung Galaxy S25 n'ont pas manqué ces dernières semaines, mais nous venons d'en voir quelques-unes parmi les plus crédibles, puisqu'elles semblent être des images marketing officielles.

Les images ont été partagées par Evan Blass - qui a l'habitude de partager des informations précises - et l'une d'entre elles montre ce qui semble être le Galaxy S25 ou le Galaxy S25 Plus de l'avant et de l'arrière.

L'image mentionne les deux téléphones, et il n'est pas clair lequel est lequel, ou si seulement l'un d'entre eux est représenté, bien que nous nous attendions à ce qu'ils soient identiques à part leur taille, donc cela n'a pas d'importance.

These posters look great!From @evleaks pic.twitter.com/wDxKa3w3ZYJanuary 15, 2025

Dans tous les cas, vous pouvez voir qu'il y a un appareil photo à triple objectif, que les bords sont minuscules, que le cadre est plat et que les bords extérieurs des anneaux de l'appareil photo correspondent à la couleur de l'arrière - qui semble être la teinte marine dont nous avons entendu parler dans les rumeurs précédentes.

Il y a aussi une photo du Samsung Galaxy S25 Ultra, avec un appareil photo à quatre lentilles, un écran et un cadre plats, des bords minuscules, un stylet S Pen et des anneaux d'appareil photo qui semblent correspondre à la couleur du cadre plutôt qu'à celle de l'arrière du téléphone.

Nous suggérons toujours de prendre les images de fuites avec des pincettes ; cependant, étant donné la source dans ce cas, couplée à la façon dont les images semblent convaincantes et à la proximité du lancement de la série Samsung Galaxy S25 le 22 janvier, nous pensons qu'il s'agit probablement de rendus officiels.

Une légère augmentation des prix ?

Ce n'est pas la seule nouvelle concernant le Samsung Galaxy S25, puisqu'un rapport du site sud-coréen FNNews (via @Jukanlosreve) affirme que la série Samsung Galaxy S25 coûtera légèrement plus cher que la gamme Samsung Galaxy S24.

Le site ne dit pas exactement à quels prix vous pouvez vous attendre, mais cette affirmation est en ligne avec les rumeurs précédentes, qui ont largement suggéré que nous devrions payer plus cher cette année, en grande partie à cause de l'augmentation des coûts des composants et de la fabrication - et en particulier le coûteux chipset Snapdragon 8 Elite qui est apparemment au cœur de ces téléphones.

Nous connaîtrons le prix exact, et tout ce qui concerne les nouveaux téléphones bientôt, le 22 janvier. TechRadar sera en direct de l'événement de lancement, alors restez à l'écoute.