Prix du Samsung Galaxy S25 Ultra : combien coûtera le modèle supérieur du S25 selon les rumeurs ?

Les téléphones Ultra de Samsung sont toujours des produits onéreux. Après tout, ils se situent au sommet de la gamme Galaxy S, qui est la meilleure série de smartphones non pliables de Samsung.

En dehors des meilleurs téléphones pliables, il n'y a donc pas beaucoup d'appareils qui coûtent beaucoup plus cher qu'un Galaxy S Ultra, et le Samsung Galaxy S25 Ultra ne devrait pas faire exception à la règle.

Vous avez sans doute deviné que ce téléphone serait cher, mais la vraie question est de savoir combien il coûtera exactement. Pour cela, nous n'avons pas encore de réponse définitive, mais grâce aux fuites et aux prix précédents, nous pouvons faire quelques prédictions.

Samsung Galaxy S25 Ultra : Prix prévisionnels

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Une chose est sûre : le Samsung Galaxy S25 Ultra ne coûtera pas moins cher que le Samsung Galaxy S24 Ultra. Dans le meilleur des cas, il conservera donc le prix du modèle actuel.

Cela signifierait un prix de départ de 1 469 €, mais vous pouvez voir les prix complets pour les différentes configurations du Samsung Galaxy S24 Ultra dans le tableau ci-dessous.

Swipe to scroll horizontally Prix du Galaxy S24 Ultra Stockage Prix 256Go 1 469 € 512Go 1 589 € 1To 1 829 €

Les prix indiqués dans ce tableau représentent le meilleur scénario possible, mais il y a de fortes chances que le Samsung Galaxy S25 Ultra coûte plus cher que cela.

Bien que nous n'ayons pas encore entendu parler de prix exacts, nous avons entendu dire que ce téléphone utilisera probablement un chipset Snapdragon 8 Elite. En soi, cela pourrait signifier un prix plus élevé, puisque Qualcomm a déclaré que ce chipset serait plus cher que le modèle précédent, qui est utilisé par le Galaxy S24 Ultra.

Les experts ont été un peu plus précis, l'un d'entre eux affirmant que le Snapdragon 8 Elite coûte environ 20 % de plus, et un autre que ce chipset est plus cher d'environ 40 dollars (environ 38 euros).

Dans ce cas, si Samsung répercute cette augmentation de prix sur les acheteurs, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait être proposé à partir de 1 500 €. Cependant, il y a beaucoup d'autres variables potentielles qui pourraient également affecter le prix.

En effet, une autre fuite suggère que le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait coûter environ 150 000 wons (environ 100 €) de plus, ce qui signifierait un prix de départ d'environ 1 550 €. Cette augmentation est apparemment due à la fois au prix élevé du chipset et à la baisse de la valeur du won sud-coréen.

D'un autre côté, Samsung vend tellement de téléphones qu'elle aurait pu conclure un accord favorable avec Qualcomm, réduisant ainsi le prix unitaire de la puce.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Mais d'un autre côté, l'inflation pourrait également faire augmenter le prix, tout comme les diverses améliorations que nous attendons du Samsung Galaxy S25 Ultra.

En effet, nous avons entendu dire ailleurs que le prix de production du Samsung Galaxy S25 Ultra a apparemment augmenté de 110 dollars (environ 105 euros), rendant une hausse de prix « inévitable ».

Quoi qu'il en soit, quel que soit le prix, vous pourriez obtenir un téléphone nettement plus performant que le Galaxy S24 Ultra. Outre la présence probable d'un chipset beaucoup plus puissant, les fuites font également état d'un appareil photo ultra-large amélioré, de plus de mémoire vive, d'un écran plus grand et d'un design plus raffiné.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra pourraient donc constituer une véritable mise à niveau et justifier en partie l'augmentation du prix.

Cependant, il s'agira certainement d'un téléphone coûteux et, à l'heure actuelle, si nous devions deviner, nous dirions qu'il devrait coûter encore plus cher que son prédécesseur, même si ce n'est probablement pas beaucoup plus.

Nous devrions le savoir en janvier, puisque la date de sortie de la série Samsung Galaxy S25 est, selon les rumeurs, fixée au 22 janvier.

Vous aimerez aussi