Samsung Galaxy S25 : une fuite dévoile toutes les spécifications et quatre couleurs par modèle

Les caractéristiques complètes de la série Galaxy S25 ont fuité

Nous avons également des fuites de rendus montrant les options de couleur

Les S25, S25 Plus, et S25 Ultra sont tous inclus

On a assisté à une avalanche de fuites autour des Samsung Galaxy S25 ces derniers mois, mais celle-ci pourrait bien être la plus importante : des dizaines de rendus d'images publiés en ligne montrent apparemment les trois principaux modèles dans quatre options de couleur, accompagnés de fiches techniques détaillées.

Commençons par les caractéristiques techniques, dévoilées par Android Headlines, qui couvrent presque tous les détails des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Ces modèles seraient tous équipés d’un chipset Snapdragon 8 Elite spécialement conçu.

Les tailles d’écran des S25, S25 Plus et S25 Ultra seraient respectivement de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Il semblerait que 12 Go de RAM soient standard pour chaque modèle (au moins en Europe), avec des options de stockage allant de 128 Go à 1 To pour toute la gamme.

Les S25 et S25 Plus embarqueraient un triple module caméra arrière de 50MP+12MP+10MP avec un zoom optique 3x, tandis que le modèle Ultra serait doté d’un quadruple module de 200MP+50MP+50MP+10MP avec un zoom optique 5x. La majorité de ces spécifications correspondent très bien aux rumeurs précédentes, ce qui renforce leur crédibilité.

Galaxy S25 en images

Concernant les designs, Android Headlines a également publié une vaste galerie d’images montrant les téléphones sous tous les angles et dans les quatre couleurs principales attendues. Ces visuels ressemblent fortement à des images promotionnelles officielles qui auraient fuité depuis Samsung.

Il n’y a pas beaucoup de surprises à ce niveau, et les coloris des Galaxy S25 avaient déjà été évoqués dans des fuites antérieures. Toutefois, on peut observer les objectifs des caméras redessinés et les bords plus arrondis du Samsung Galaxy S25 Ultra.

En revanche, ces fuites de caractéristiques et d’images ne mentionnent pas le Galaxy S25 Slim. Cela pourrait s’expliquer par le fait que ce modèle particulier serait commercialisé plus tard que les trois autres, même si leur annonce pourrait se faire simultanément.

Samsung a confirmé la tenue d’un nouvel événement Unpacked pour le lancement de ses produits, prévu le mercredi 22 janvier. Ce sera l’occasion de rendre tout cela officiel – et bien sûr, les détails seront suivis et relayés en temps réel.