Samsung Galaxy S25 Ultra : un aperçu des bordures fines grâce à une nouvelle fuite

Nous sommes très probablement à quelques jours de la présentation officielle de la série Samsung Galaxy S25, et les fuites continuent d'affluer. La dernière en date dévoile une partie de ce qui serait le modèle Galaxy S25 Ultra, avec des bordures extrêmement fines autour de son écran.

L'image divulguée provient du célèbre leaker @Jukanlosreve, avec un crédit accordé à @UniverseIce. On peut apercevoir ce qui semble être le côté droit du Galaxy S25 Ultra, avec les coins supérieur et inférieur visibles.

En plus des bordures minuscules – une caractéristique de design déjà évoquée dans des fuites précédentes –, on note également que le téléphone semble plus arrondi que son prédécesseur, le Samsung Galaxy S24 Ultra. Encore une fois, il s'agit d'une rumeur déjà entendue.

Aucune mesure exacte de ces bordures n'a été communiquée, mais elles paraissent plus fines que celles de nombreux modèles concurrents, y compris l'iPhone 16 Pro Max. Toutefois, les dimensions générales du téléphone ne devraient pas changer de manière significative par rapport au modèle de l'année dernière.

Au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs et fuites ont circulé autour de la série Galaxy S25, y compris le modèle Ultra. La gamme devrait également inclure un Galaxy S25 standard, un Galaxy S25 Plus et un Galaxy S25 Slim (qui pourrait être commercialisé plus tard dans l'année).

Ces fuites ont inclus des rendus du Samsung Galaxy S25 Ultra, donc rien de véritablement surprenant ici – bien que cette image semble être une photo réelle d'un téléphone réel, et non une création issue d'un logiciel de retouche.

Il semble que peu de changements soient prévus à l'extérieur, hormis les bordures plus fines et les coins plus arrondis. En revanche, des améliorations internes sont attendues, notamment avec le processeur Snapdragon 8 Elite.

Tous les indices laissent penser à une présentation officielle prévue pour le mercredi 22 janvier, bien qu'aucune confirmation n'ait encore été donnée par Samsung. D'autres appareils pourraient également être dévoilés lors de cet événement, comme le Samsung Galaxy Ring 2.

