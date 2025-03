Samsung Galaxy S25 Edge : les couleurs se dévoilent dans une nouvelle vidéo, le lancement approche

Le Samsung Galaxy S25 Edge a été certifié par la FCC, ce qui laisse penser qu'il sera bientôt commercialisé

Nous avons également vu des unités factices du téléphone en deux couleurs

Une troisième couleur est également attendue, et peut être vue dans les fonds d'écran qui ont fuité

Le Samsung Galaxy S25 Edge pourrait être le prochain grand lancement de smartphone de l'année - nous devrions le voir en avril, et c'est certainement crédible étant donné l'ampleur des fuites sur l'appareil.

Les dernières fuites nous donnent un aperçu plus précis des couleurs supposées du téléphone, avec le YouTubeur sud-coréen The Sinza (via Android Authority) montrant des unités factices dans les tons noir et blanc.

Ces unités factices ne sont pas des combinés fonctionnels, mais sont susceptibles de montrer les dimensions correctes, ainsi que l'emplacement des ports et des boutons, car les unités factices sont généralement utilisées par les fabricants d'accessoires afin qu'ils puissent concevoir des étuis avant le lancement d'un téléphone.

세계최초..직접 보여드림. 갤럭시S25 엣지 미리 보고 가세요. 목업 직접 공수해왔습니다 - YouTube Watch On

Placement gênant du port

En d'autres termes, la forme générale que nous voyons ici pourrait être exacte - ce qui est légèrement regrettable, car si le Samsung Galaxy S25 Edge semble convenablement mince, vous pouvez voir que son port de charge USB-C et son emplacement pour carte SIM sont tous deux décentrés ; ou plus précisément, ils sont logés plus près de la partie inférieure du cadre que de la partie supérieure.

Bien que cela puisse signifier que ces unités factices ne sont pas exactes, nous devinons qu'il est tout aussi probable qu'il s'agisse d'un compromis de conception que Samsung a fait pour faire tenir tous les composants dans un combiné aussi mince.

Quoi qu'il en soit, en plus des deux couleurs présentées ici - qui ont l'air tout à fait frappantes - Samsung devrait également livrer le Galaxy S25 Edge dans une teinte Titanium Icyblue. En effet, des fonds d'écran du téléphone, partagés par Max Jambor sur X, semblent correspondre aux trois couleurs de l'appareil.

Malheureusement, nous n'avons pas d'images de cette teinte sur le téléphone lui-même, mais elle pourrait bien être la plus intéressante des trois.

Nous devrions bientôt avoir un aperçu officiel de toutes les couleurs, car - comme l'a repéré 91Mobiles (via Phandroid) - le Samsung Galaxy S25 Edge a également été certifié par la FCC (Federal Communications Commission).

Malheureusement, la certification ne révèle pas grand-chose, mais le téléphone ne serait certifié qu'à l'approche de son lancement, et nous pourrions donc voir le Galaxy S25 Edge en avril ou en mai. Jusqu'à récemment, la plupart des fuites indiquaient un dévoilement en mai, mais la dernière fuite de date de sortie indique une annonce le 16 avril. Il se pourrait donc que l'attente soit presque terminée.