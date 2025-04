Nintendo Switch 2 : la fiche technique se précise, avec la 4K au rendez-vous et bien plus encore

Les spécifications de la Nintendo Switch 2 ont été révélées

La console sera dotée d'un écran LCD de 7,9 pouces, de 120 FPS et de la prise en charge du 4K HDR lorsqu'elle est connectée à une station d'accueil

La Switch 2 offrira également 256 Go de stockage interne

Le grand jour est enfin arrivé. Après des mois de rumeurs, de fuites et de spéculations, les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2 sont désormais officielles.

Lors du Nintendo Switch 2 Direct diffusé aujourd’hui, la console a été dévoilée en détail, avec un tour d’horizon de ses nombreuses fonctionnalités et une date de sortie fixée au 5 juin 2025.

Pour commencer, la Nintendo Switch 2 conserve la même épaisseur que le modèle original, mais intègre un écran plus grand, passant de 6,2 pouces à 7,9 pouces. Le type de dalle utilisé est baptisé « Vivid LCD » par Nintendo.

Pratiquement tous les composants ont été améliorés par rapport à la première Switch, y compris le taux de rafraîchissement, qui atteint désormais 120 images par seconde avec prise en charge de la 4K HDR en mode docké.

La Switch 2 embarque également 256 Go de stockage interne. Et bien qu'une fuite ait déjà révélé l’information, Nintendo a confirmé que les manettes Joy-Con seront équipées de commandes façon souris. Elles pourront être détachées magnétiquement de la console et utilisées pour certains jeux.

Autre annonce : deux présentations Treehouse sont prévues cette semaine pour dévoiler davantage de gameplay sur Switch 2.

La première émission sera diffusée le 3 avril à 15h (heure de Paris), la seconde le 4 avril à la même heure.