Le Galaxy S25 Edge pourrait arriver dès le 13 mai

Le Galaxy S25 Edge sera annoncé le 13 mai, après avoir été retardé par rapport au lancement prévu en avril

Il pourrait être dévoilé lors d'une présentation en ligne uniquement

Son prix pourrait se situer entre celui du Galaxy S25 Plus et celui du S25 Ultra

Ces derniers jours, beaucoup d’incertitudes ont entouré la date de sortie – voire l’existence même – du Samsung Galaxy S25 Edge.

D’abord annoncée pour le 15 avril, la sortie a ensuite été repoussée, selon certaines sources, à mai ou juin. Peu après, des rumeurs ont évoqué une possible annulation pure et simple du modèle.

Mais selon un nouveau rapport de SamMobile relayant les informations du leaker Max Jambor, le lancement du Samsung Galaxy S25 Edge serait désormais prévu pour le 13 mai.

Le leaker, qui faisait déjà partie des sources évoquant un report à mai ou juin, vient donc actualiser sa propre prévision.

Il indique également que l’annonce se ferait via une présentation en ligne, de petite envergure, sans événement Unpacked physique. Une approche qui semble confirmée par d’autres sources, même si certaines évoquaient jusque-là un simple communiqué de presse sans véritable lancement officiel.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Un prix très bas

Un nouveau rapport, cette fois publié par WinFuture, apporte également des précisions sur le tarif du Samsung Galaxy S25 Edge.

Selon le site, le Galaxy S25 Edge serait commercialisé à partir de 1 249 € en Allemagne pour la version équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Une version plus onéreuse, avec 512 Go de stockage, atteindrait 1 369 €.

Inutile de convertir ces prix pour d'autres marchés, les équivalences étant rarement fiables. Ce qu’il faut retenir, c’est que ce tarif de départ place le Galaxy S25 Edge entre le Galaxy S25 Plus (1 149 €) et le Galaxy S25 Ultra (1 349 €).

Si cette logique tarifaire est respectée ailleurs, le Galaxy S25 Edge pourrait donc se positionner comme un modèle intermédiaire, tant sur le plan technique que financier.