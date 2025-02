Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone poids plume attendu pour avril

Un leaker affirme que le Samsung Galaxy S25 Edge sera plus léger que le Galaxy S25, bien qu'il ait probablement un écran plus grand

Une autre source affirme que le Galaxy S25 Edge sortira au deuxième trimestre

Cela correspond à toutes les autres rumeurs de date de sortie que nous avons entendues, il est donc probable qu'elles soient exactes

Le principal argument de vente du Samsung Galaxy S25 Edge devrait être son design ultra-fin. Une récente rumeur évoque une épaisseur de seulement 5,84 mm, et voilà qu’une nouvelle information suggère que ce modèle pourrait également être particulièrement léger.

Cela n’a rien d’étonnant : un appareil mince a logiquement plus de chances d’être léger qu’un modèle plus épais. Mais selon @UniverseIce – un leaker réputé pour la fiabilité de ses informations –, le Galaxy S25 Edge pèserait moins que les 162 g du Samsung Galaxy S25.

C’est un détail qui mérite d’être souligné, car si le Galaxy S25 Edge est bien plus fin que le Galaxy S25 (7,2 mm d’épaisseur), il embarquerait aussi un écran plus grand. Le Galaxy S25 standard dispose d’une dalle de 6,2 pouces, tandis que le S25 Edge est annoncé avec un écran de 6,66 pouces.

En d'autres termes, le Galaxy S25 Edge ne sera probablement pas un petit téléphone, mais il pourrait être très léger et extrêmement fin.

Arrivée probable entre avril et juin

Autre information concernant le Samsung Galaxy S25 Edge : selon le leaker Max Jambor, son lancement serait prévu au deuxième trimestre, soit entre avril et juin.

D’autres sources avaient déjà avancé cette hypothèse, tandis que certaines fuites évoquent plus précisément une annonce en avril ou en mai – mai étant le mois qui revient le plus souvent.

Aucune grande surprise donc, mais ces nouveaux éléments renforcent la probabilité d’un lancement dans cette période.

Reste à savoir si ce modèle trouvera son public. S’il s’annonce à la fois fin et léger, il pourrait aussi souffrir de quelques concessions techniques. On sait déjà qu’il ne disposera que de deux caméras arrière, et certaines sources indiquent qu’il embarquerait une batterie de seulement 3 900 mAh. Avec, en plus, un prix probablement élevé, cela pourrait en faire un pari risqué pour Samsung.

Toutefois, d’autres fuites évoquent un capteur principal de 200 MP, un puissant Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM. Des caractéristiques qui devraient tout de même permettre au Galaxy S25 Edge de s’imposer comme un smartphone haut de gamme digne de ce nom.