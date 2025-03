Warzone : Verdansk fait son grand retour dans quelques semaines, voici à quoi s’attendre

Verdansk fera son retour dans Call of Duty Warzone le mois prochain, permettant aux joueurs de revivre l'âge d'or du battle royale. Bien que les détails restent encore limités, une bande-annonce a été dévoilée, ainsi que la date de réintégration de la carte, prévue pour le 3 avril.

Cela fait maintenant cinq ans que Verdansk a été introduite dans Call of Duty Warzone. Depuis, elle a été retirée et remplacée par de nouvelles cartes et modes de jeu. Pourtant, "Warzone Verdansk" reste pour beaucoup l'une des meilleures expériences FPS jamais créées, ce qui explique pourquoi de nombreux fans réclament son retour depuis sa disparition.

Voici quand Verdansk reviendra dans Call of Duty Warzone. À l’approche du lancement, d’autres détails devraient émerger sur les changements apportés à la carte. Activision dévoilera également des précisions sur les horaires de mise en ligne, afin que les joueurs puissent y accéder dès son ouverture.

(Image credit: Activision)

Verdansk fera son retour dans Warzone de Call of Duty le 3 avril 2025. Cette information a été confirmée par le biais du Tweet ci-dessous, suite au retard de la mise à jour de la Saison 3 de Black Ops 6.

As we celebrate Call of Duty: Warzone’s 5 Year Anniversary, it's time to revisit a place of unforgettable memories 🪂 Verdansk returns to Call of Duty: Warzone on April 3 💥 pic.twitter.com/Ot7i77VOtdMarch 10, 2025

Tout ce que l'on sait sur Verdansk 2025

(Image credit: Activision)

Jusqu'à présent, Activision a gardé le silence sur les détails du retour de Verdank en 2025. Nous connaissons la date de sortie, et une bande-annonce a été diffusée, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Unforgettable Verdansk Teaser | Call of Duty: Warzone - YouTube Watch On

Dans la bande-annonce de Verdansk 2025, plusieurs opérateurs s'affrontent sur la carte. On y aperçoit une vue d’ensemble avec des lieux emblématiques comme Downtown, le Stadium et Storage Town.

Pour le moment, peu d’informations officielles précisent comment Verdansk sera réintégrée. Elle sera intégrée à la version actuelle de Warzone, qui repose sur les mécaniques de déplacement de Black Ops 6, ce qui pourrait la rendre très différente de l’expérience d’origine.

De nombreuses fuites circulent déjà, mais elles restent non confirmées et difficiles à vérifier. Pour l’instant, le mystère demeure, mais cela devrait changer dans les prochains jours.

Warzone Verdansk 2025 : prévisions et espoirs

(Image credit: Activision)

Quelques prédictions sur Verdansk 2025 : il est probable qu’Activision mise énormément sur ce retour, car c'est une opportunité unique de reconquérir les joueurs ayant quitté Warzone au profit d’autres jeux comme Fortnite ou, plus récemment, Marvel Rivals.

Ainsi, la carte devrait conserver son identité d'origine, avec une mise à jour graphique évidente. Cependant, avec l’intégration des mécaniques de Black Ops 6, l’expérience de jeu devrait être plus rapide grâce au système de déplacement omnidirectionnel.

L'idéal serait que Verdansk revienne dans un état aussi proche que possible de sa version de 2020. Des modifications mineures, comme la présence d’un toit sur le Stadium ou le maintien du métro pour les déplacements rapides, ne seraient pas déterminantes tant que l’expérience globale reste fidèle à l’originale.

Il serait intéressant que Verdansk 2025 adopte un gameplay plus classique, avec un système de mouvement et de loot plus proche des débuts de Warzone. L'Omnimovement et les récents changements sur le système des atouts ont profondément modifié le ressenti du jeu, et il n'est pas certain que ce soit la meilleure direction à prendre.

Si Activision veut réellement exploiter la nostalgie liée à Verdansk, il devra proposer une expérience fidèle aux souvenirs des joueurs. Cela pourrait passer par le retour d'armes emblématiques comme la Grau 5.56 et la version originale du Bruen.

Enfin, pour ne pas décevoir la communauté, Verdansk 2025 devrait rester simple. Trop de nouveaux points d’intérêt ou de mécaniques risqueraient d'altérer l’enthousiasme des joueurs. Il ne reste plus qu'à patienter pour en savoir plus.