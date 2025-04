Sony révèle le prix de son OLED dernière génération : une excellente nouvelle… sauf pour LG

La nouvelle gamme de téléviseurs de Sony fait l'objet d'une tarification au Royaume-Uni

Le Bravia 8 II est moins cher que le LG G5 dans certaines tailles

Des prix inférieurs à ceux des modèles précédents de Sony

Sony annonce les prix dans l’Union européenne de ses téléviseurs Bravia 8 II OLED et Bravia 5 mini-LED de milieu de gamme – et LG a de quoi s’inquiéter, car Sony affiche des tarifs très agressifs pour ses nouveaux modèles. Une version du Bravia 8 II est même moins chère que l’équivalent LG G5.

Le Bravia 8 II ne remplace pas le Sony Bravia 8. Il s’agit plutôt d’un nouveau Bravia 8 plus haut de gamme, doté de la dernière génération de dalle QD-OLED de Sony. Il remplace donc le Sony A95L, mais avec un prix plus avantageux.

Le Bravia 8 II a déjà été aperçu en conditions réelles et les impressions sont très positives : dans un premier aperçu, il a été qualifié de « futur choix de prédilection des amateurs avertis d’OLED haut de gamme ».

Il a également été souligné que « si le Bravia 8 II s’aligne sur les prix du LG G5 et du Samsung S95F – au lieu d’être nettement plus cher comme l’A95L – alors on pourrait bien tenir là quelque chose de très spécial en matière de qualité d’image ». Aucun prix n’avait alors été communiqué, mais cette projection s’est révélée juste, puisque les tarifs annoncés sont très compétitifs.

Sony Bravia 8 II et Bravia 8 : prix dans l'UE

Les prix du Bravia 8 II débutent à 2 600 € pour le modèle 55 pouces, soit bien en dessous des 3 300 € du lancement de l’A95L. C’est légèrement plus cher que le G5.

Les modèles Bravia 8 II seront disponibles à partir du 6 juin 2025 dans l’Union européenne.

Le modèle mini-LED Bravia 5 de 98 pouces arrive lui aussi avec des prix très compétitifs : entre 1 550 € pour la version 55 pouces et 5 500 € pour la version 98 pouces. À titre de comparaison, le X90L 98 pouces était proposé entre 1 899 € et 10 000 €, ce qui rend ce nouveau modèle bien plus abordable. Les modèles Bravia 5 seront expédiés à partir du 23 mai 2025.

Les prix complets, selon FlatpanelsHD, sont les suivants :

Bravia 8 II 55 pouces : 2,600 €

55 pouces : 2,600 € Bravia 8 II 65 pouces : 3,300 €

65 pouces : 3,300 € Bravia 5 55 pouces : 1,550 €

55 pouces : 1,550 € Bravia 5 65 pouces : 1,900 €

65 pouces : 1,900 € Bravia 5 75 pouces : 2,300 €

75 pouces : 2,300 € Bravia 5 85 pouces : 3,000 €

85 pouces : 3,000 € Bravia 5 98 pouces : 5,500 €