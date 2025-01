Nintendo s'exprime enfin sur les fuites de la Switch 2, mais le mystère reste entier

Nintendo a enfin commenté les dernières fuites concernant la Nintendo Switch 2

La maquette présentée par Genki au CES 2025 a été qualifiée de « non officielle »

La société est également revenue sur son affirmation selon laquelle la maquette était basée sur une unité réelle

À moins d’avoir vécu dans une cave particulièrement isolée ces dernières semaines, il est quasiment impossible de ne pas avoir croisé au moins quelques-unes des récentes fuites concernant la Nintendo Switch 2.

Il semble qu’une grande partie des détails concernant cette console soient déjà connus avant même son annonce officielle : son design général, son nom supposé, et même certaines de ses fonctionnalités potentielles.

La situation est pour le moins inhabituelle, et il est difficile de se souvenir de la dernière fois où autant d’informations circulaient sur un matériel à venir. Comme si cela ne suffisait pas, des fabricants d’accessoires tiers se permettent même de publier leurs propres rendus de la Nintendo Switch 2.

Le fabricant d’étuis Genki, par exemple, a exposé une maquette de la console lors du CES 2025. Si celle-ci s’avère exacte, elle pourrait donner une idée précise des dimensions de l’appareil. C’est visiblement cet événement qui a finalement poussé Nintendo à réagir publiquement, bien que ses déclarations aient laissé plus de questions que de réponses.

Dans un commentaire transmis à CNET Japan et traduit automatiquement, un représentant de Nintendo a affirmé que « le matériel de jeu que Genki présente comme un produit Nintendo au CES 2025 est non officiel et n’a pas été fourni par Nintendo ».

À première vue, cette réponse semble assez banale. Il était déjà évident que la maquette n’était pas officielle, bien que Genki ait prétendu qu’elle était basée sur une véritable Nintendo Switch 2. Selon IGN, l’entreprise est depuis revenue sur ses propos, admettant que le modèle a été créé à partir de rumeurs et de fuites, plutôt que d’informations concrètes.

Cela dit, cette déclaration ne répond pas aux nombreuses autres informations qui circulent actuellement. Elle ne suggère pas non plus que la maquette de Genki soit inexacte, ce qui pourrait être révélateur. Dans tous les cas, il faudra attendre l’annonce officielle de la console, ou de nouvelles fuites plus fiables, pour en savoir davantage.

Nintendo a par ailleurs confirmé que le système serait présenté avant la fin de son année fiscale, soit avant le 31 mars. L’attente pourrait donc ne pas être si longue.