Nintendo Switch 2 : une nouvelle fuite confirme les rumeurs persistantes

Une toute nouvelle image de la Nintendo Switch 2 a apparemment fait l'objet d'une fuite

La fuite provient d'une société tierce d'accessoires, Dbrand, et présente un rendu 3D de la console

Le PDG de Dbrand affirme que le modèle est basé sur un « scan 3D du véritable matériel »

Un nouveau leak pourrait offrir un premier aperçu de la Nintendo Switch 2.

Dbrand, le fabricant d’accessoires pour consoles, a récemment dévoilé sa nouvelle coque Killswitch 2, destinée au futur successeur de la Nintendo Switch. Ce lancement a été accompagné d’un rendu 3D qui semble inclure la Switch 2.

La page web consacrée à cet accessoire est toujours en ligne au moment de la rédaction de cet article. Elle présente une animation en boucle à 360 degrés qui pourrait offrir le meilleur aperçu de cette console encore non annoncée par Nintendo.

Selon Adam Ijaz, PDG de Dbrand, qui s’est exprimé auprès de The Verge après la révélation de la Killswitch 2, les dimensions présentées correspondent aux "dimensions réelles" de la Nintendo Switch 2. Elles ne sont pas basées sur des suppositions, mais sur un "scan 3D du matériel réel".

Avec les mesures fournies par Dbrand, la Switch 2 serait plus large et plus haute que les modèles Switch originaux et Switch OLED, tout en conservant une épaisseur similaire. Ces informations confirment les rumeurs précédentes.

D’après Ijaz, la console mesurerait 270 mm de largeur, 116 mm de hauteur et 14 mm d’épaisseur, contre 242 mm x 102 mm x 13,9 mm pour la Switch actuelle.

Le support intégré mesurerait environ 55 mm. Le PDG précise également que, selon ses informations, les Joy-Con seraient fixés magnétiquement et disposeraient d’un bouton d’éjection à l’arrière pour les détacher.

Un nouveau bouton en forme de carré avec la lettre "C" apparaît sous le bouton Home. Toutefois, sa fonction reste inconnue.

La semaine dernière, une autre société spécialisée dans les accessoires, Satisfye, a également laissé fuiter un aperçu supposé de la Switch 2 avec son nouvel accessoire ZenGrip 2.

La bande-annonce de présentation montrait brièvement l’appareil, mais cette vidéo a été retirée après avoir attiré l’attention en ligne.