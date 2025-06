Les jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 forment une sélection particulièrement prometteuse. À quelques heures seulement de l’arrivée officielle de la console, c’est le moment idéal pour réfléchir à ce qui sera lancé en premier une fois la machine déballée.

Précommande en main ou non, mieux vaut savoir quels titres seront disponibles dès le jour J sur Nintendo Switch 2. Entre exclusivités, nouveautés attendues comme Deltarune (la suite d’Undertale) et rééditions de grands classiques tels que Tears of the Kingdom, le catalogue initial devrait largement occuper les joueurs avant l’arrivée des prochains titres prévus dans l’année.

Voici donc la liste complète des jeux confirmés au lancement de la Nintendo Switch 2, accompagnée de quelques informations sur chacun d’eux. Grâce aux événements de prévisualisation organisés avant la sortie officielle, plusieurs de ces jeux ont déjà pu être testés. Certains avis d’experts de TechRadar Gaming sont d’ailleurs disponibles plus bas. Cette page sera mise à jour si d’autres jeux de lancement sont annoncés dans les prochaines 24 heures.

Nintendo Switch 2 : Jeux disponibles au lancement

(Image credit: Nintendo)

Voici la liste complète des jeux confirmés pour le lancement de la Nintendo Switch. Tous ces jeux sortiront en même temps que la console, le 5 juin 2025.

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Sid Meier's Civilization 7 (Nintendo Switch 2 Edition)

Split Fiction

Street Fighter 6

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition)

Yakuza 0 Director's Cut

Il est probable que Nintendo nous en dise davantage sur les jeux à venir pour la Switch 2 à l'approche de son lancement. Nous vous tiendrons informés et compléterons la liste ci-dessus au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

(Image credit: CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Réveille-toi, Samurai Our expert review: Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Conception de quêtes unique en son genre + Réalisme remarquable grâce au ray tracing + Gameplay immersif exceptionnel Pourquoi attendre - Des mécanismes mal ficelés - De nombreux bugs regrettables - Le récit semble compromis

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition débarque sur Nintendo Switch 2 le jour de sa sortie. Il s'agit d'une version considérablement mise à jour des versions de dernière génération du jeu, qui inclura également l'excellent DLC Phantom Liberty.

(Image credit: Epic Games)

Fortnite Le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine du jeu vidéo Our expert review: Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Un monde dynamique + Des combats amusants + Un mécanisme de construction unique + Une excellente monétisation Pourquoi attendre - Toujours une seule carte - Un monde en constante évolution peut rendre difficile de suivre le rythme

Fortnite sera jouable sur Nintendo Switch 2, ce qui signifie que vous pourrez remporter une Victoire Royale où que vous soyez. Le jeu en est actuellement à son sixième chapitre, et ce que nous avons entendu à propos de la prochaine saison de Fortnite semble vraiment très prometteur.

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart World Course de karting fluide Les meilleures offres du jour 69,90 € à Amazon (Switch)

Le jeu le plus attendu pour le lancement de la Switch 2 est sans doute Mario Kart World. Et pour cause, car nous avons été très impressionnés après avoir passé un peu de temps à y jouer.

(Image credit: Nintendo)

Une version Nintendo Switch 2 de Tears of the Kingdom sortira le 5 juin, promettant des graphismes et des performances améliorés.

(Image credit: Capcom)

Street Fighter 6 Un nouveau concurrent Our expert review: Les meilleures offres du jour 44,01 € à Amazon Pourquoi l’acheter + Systèmes de contrôle larges et accessibles + Règles du mode World Tour + Fonctionnalité en ligne fluide + Excellent roster de base varié Pourquoi attendre - Pics de difficulté dans World Tour - Prise en charge des microtransactions

Nous avons adoré Street Fighter 6 sur PS5, et il semble que nous allons vivre une expérience similaire sur Switch 2.

(Image credit: Toby Fox)

Deltarune Une nouvelle histoire

Deltarune sortira ses deux prochains chapitres en même temps que la version complète sur Nintendo Switch 2. Ce jeu est signé par le créateur d'Undertale et propose une histoire qui se déroule en parallèle du RPG culte très apprécié sorti en 2015.

(Image credit: Hazelight Studios)

Split Fiction Entrez dans le miroir Our expert review: Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Une gamme apparemment infinie de mécanismes de jeu variés + Une direction artistique, des niveaux et un design du monde époustouflants + Un crescendo épique qui mélange harmonieusement cinématiques et gameplay Pourquoi attendre - Les puzzles pourraient être plus difficiles - Changer de perspective peut être déconcertant

Split Fiction est l'un de nos jeux préférés de 2025 jusqu'à présent. Il s'appuie sur les précédents titres de l'équipe Hazellight pour offrir une expérience coopérative vraiment explosive.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour Faites une visite guidée Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon

Nintendo Switch 2 Welcome Tour est essentiellement une démo interactive de la nouvelle console. C'est un bon choix pour le premier jeu auquel jouer une fois que votre Nintendo Switch 2 est arrivée, mais sachez que Nintendo fait payer Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Une décision étrange, en effet.

(Image credit: 2K)

Civilization 7 apporte des changements audacieux à une formule qui a fait ses preuves. Il exploitera également le mode souris Joy-Con de la Switch 2, ce qui rendra certainement le jeu encore plus facile pour les fans de jeux de stratégie 4X.

(Image credit: IO Interactive)

Hitman World of Assassination - Signature Edition Tueur impitoyable Our expert review: Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Des lieux vivants et réalistes + Un rendu fantastique sur la nouvelle génération + Des ajustements apportés à la formule attendue Pourquoi attendre - Les cinématiques ne sont pas très réussies - Le jeu pourrait être plus rebondissant - Le nouvel outil caméra n'apporte pas grand-chose

Hitman World of Assassination regroupe les trois principaux jeux Hitman, leurs DLC, ainsi qu'une multitude de contenus supplémentaires. La Nintendo Switch 2 bénéficie d'une édition Signature, qui comprend des éléments cosmétiques sur le thème de Mario pour ceux qui précommandent le jeu.