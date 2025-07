Nintendo Switch 2 : nos impressions après une semaine de test intensif

Après des mois de rumeurs et d'attente, la Nintendo Switch 2 arrive enfin dans nos mains. Sept jours intensifs à explorer ses capacités nous ont permis de mesurer les avancées réelles de cette nouvelle génération qui mise sur la continuité avec des améliorations substantielles.

Une puissance enfin à la hauteur des ambitions

La première Switch manquait cruellement de ressources techniques. Cette nouvelle version règle ce problème grâce à son processeur Nvidia custom bien plus musclé. En effet, nos sessions sur Zelda : Breath of the Wild montrent une fluidité parfaite même dans les zones autrefois problématiques. Finis les saccades lors des combats intenses ! L'affichage gagne aussi en netteté et en profondeur, ce qui transforme agréablement l'expérience visuelle.

L'autonomie fait un bond impressionnant : comptez désormais jusqu'à 6,5 h de jeu selon l’usage, contre 4h30 pour le modèle original. Un atout majeur pour les joueurs nomades qui n'auront plus à traîner systématiquement leur chargeur.

L'écran LCD HDR évolue, la manette aussi

L'écran s'agrandit à 7,9 pouces et conserve une technologie LCD avec HDR et luminosité boostée, aux noirs d'encre. Sa luminosité boostée de 20 % rend enfin possible le jeu en extérieur ensoleillé sans plisser ni forcer les yeux. Le confort visuel progresse nettement, même si la définition reste identique.

En outre, les Joy-Con gagnent quelques millimètres en largeur, ce qui octroie une prise en main plus agréable pour les grandes mains. Nintendo assure avoir vaincu le fameux « drift » grâce à un nouveau mécanisme, bien que non basé sur des capteurs Hall. Notre semaine de test n'a révélé aucun problème, mais seul le temps confirmera cette avancée.

Le dock s'enrichit avec deux ports USB supplémentaires et une connexion Ethernet intégrée, parfaite pour les jeux en ligne compétitifs.

Une bibliothèque impressionnante dès le lancement

La rétrocompatibilité totale constitue l'atout maître de cette Switch 2. Votre collection actuelle fonctionne immédiatement, souvent avec des améliorations notables de performance. Plusieurs titres phares reçoivent déjà des mises à jour gratuites afin d’exploiter la nouvelle puissance.

Les exclusivités comme Mario Kart World et Metroid Prime 4 démontrent le potentiel de la machine avec des graphismes somptueux et des mécaniques de jeu impossibles sur l'ancienne génération. Le catalogue de lancement compte une vingtaine de titres optimisés, complétés par des portages de jeux AAA auparavant inaccessibles.

Un écosystème qui mise sur la continuité

L'interface reste familière mais gagne en réactivité. L'eShop fait peau neuve avec une organisation plus intuitive et un système de filtrage efficace. Les temps de téléchargement raccourcissent considérablement grâce au nouveau processeur.

Pour les streamers et les créateurs de contenu, Nintendo a enfin amélioré son système de capture. Vous pouvez désormais enregistrer des clips de jeu plus longs et en meilleure qualité, même si le système reste en retrait face aux standards actuels.

La Switch 2 préserve l'essence hybride qui a fait le succès de sa devancière. Elle brille en mode portable comme en mode docké, ce qui délivre dans les deux cas une expérience nettement supérieure.

En définitive, cette nouvelle console réussit son pari : conserver l'ADN Switch tout en corrigeant ses défauts majeurs. Les possesseurs de la première génération y trouveront une mise à niveau substantielle, quand les nouveaux venus découvriront la formule Nintendo dans sa forme la plus aboutie.