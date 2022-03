Les meilleures consoles de jeux rétro en 2022 : le top des revivals de jeux nostalgiques

Included in this guide:

Les consoles de jeux rétro sont vraiment à la mode en ce moment. Il semble que nous voulions tous dépenser beaucoup d'argent dans des consoles de nouvelle génération, tout en appréciant les jeux vintages dont nous ne pouvions nous passer quand nous étions enfants. Bien sûr, vous pouvez trouver des jeux rétro sur des appareils modernes, mais ce n'est pas vraiment la même chose.

La bonne nouvelle, c'est que nombre de vos consoles rétro préférées sont constamment remaniées et rééditées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher une SNES Classic Mini ou une Sega Genesis Mini sur votre téléviseur - ou votre console préférée -, de passer la deuxième manette à un ami et de vous téléporter au milieu des années 90.

En octobre 2020, il a été annoncé que la Sega Dreamcast allait bénéficier d'un renouveau moderne. Sega a déjà fabriqué l'une des meilleures consoles de jeux rétro à ce jour, la Sega Genesis Mini, ce qui signifie que nous avons de grands espoirs de pouvoir un jour nous extasier devant Jet Set Radio et Crazy Taxi. Cependant, depuis cette rumeur initiale, nous n'avons pas eu d'autres informations. Il y a encore beaucoup d'autres options à choisir, cependant.

Ces remakes ne sont pas classées - car qui peut mettre un classement sur la nostalgie ? Mais nous avons inclus les avantages et les inconvénients de chaque option. Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs revivals de consoles rétro auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.

(Image credit: Future)

SNES Classic Mini L'une des meilleures consoles, réimaginée Caractéristiques techniques Combien de jeux ? : 21 Pourquoi l’acheter + Design mignon + Star Fox 2! Pourquoi attendre - Nombre de jeux limité - Câble des manettes court

Après le succès massif de la NES Classic Mini, Nintendo revient aux années 90 sous une forme plus compacte avec la SNES Classic Mini.

Le boîtier se branche sur votre téléviseur via HDMI et est livré avec 21 jeux préchargés (dont l'inédit Star Fox 2 !) ainsi que deux mini manettes qui vous permettront de profiter du multijoueur.

L'inconvénient des consoles rétro de Nintendo est qu'une fois que vous aurez épuisé la bibliothèque assez limitée, vous ne pourrez plus jouer à rien d'autre. La console n'accepte pas les cartouches originales et ne vous permet pas de télécharger plus de contenu.

Cela dit, il vous faudra un peu de temps pour parcourir tous les titres inclus dans la SNES Classic Mini, ce qui vous permettra de faire le plein de nostalgie.

(Image credit: Future)

Sega Genesis Mini Le meilleur rapport qualité-prix Caractéristiques techniques Combien de jeux ? : 80 Pourquoi l’acheter + Excellent rapport qualité-prix + Grand choix de jeux Pourquoi attendre - Les contrôleurs sont légers - Ne donne pas l'impression d'être de première qualité

Tout le monde se souvient de la Sega Genesis (ou Mega Drive, comme on l'appelait en dehors de l'Amérique du Nord), qui était la concurrente de la SNES de Nintendo. La console a accueilli des classiques tels que Sonic the Hedgehog 2 et Earthworm Jim.

Son fonctionnement ressemble beaucoup à celui de son ancienne rivale, la SNES. Les 42 jeux classiques sont préinstallés. Et bien qu'il y ait un joli rabat mobile pour les cartouches, il n'acceptera aucune de vos anciennes cartouches. Il faudrait qu'il soit deux fois plus grand.

Parmi nos jeux préférés sur cette console rétro, citons Gunstar Heroes, Dynamite Headdy et le punitif Ghouls'n Ghosts. Les deux premiers jeux Sonic the Hedgehog y figurent aussi, bien sûr.

Contrairement à la Mega Drive originale, la console prend en charge les manettes sans fil. Vous n'avez donc pas à vous soucier des câbles de manette qui encombraient les joueurs de console.

(Image credit: Future)

NES Classic Mini Plus de jeux que la SNES Caractéristiques techniques Combien de jeux? : 30 Pourquoi l’acheter + Look iconique + Des jeux classiques Pourquoi attendre - Câble des manettes court - Impossible d'ajouter des jeux supplémentaires

Si vous voulez un hit encore plus rétro, la NES Classic Edition a été la première console rééditée par Nintendo et elle était livrée avec 30 jeux à bord. Ces jeux comprenaient The Legend of Zelda, Mario Bros et Castlevania.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois cette bibliothèque épuisée, vous ne pourrez plus jouer à rien d'autre : la console n'accepte pas les cartouches d'origine et ne vous permet pas de télécharger d'autres contenus.

Vous aurez peut-être du mal à trouver la NES Classic Edition. Au moment de la rédaction de cet article, il était difficile de trouver la console rétro neuve chez les principaux détaillants.

Cela dit, vous pouvez toujours la trouver d'occasion et tenter l'expérience rétro par vous-même.

(Image credit: SNK)

La plupart des consoles de jeux rétro finissent par devenir des ornements dans votre maison, pour finalement n'être utilisées que quelques fois par an. La SNK Neo Geo Mini est la meilleure du lot pour cette tâche. Il s'agit d'une micro-cabine d'arcade, et les commandes intégrées sont parfaites pour jouer en un rien de temps.

Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous rappeler combien ces jeux coûtaient autrefois - 200 à 300 dollars l'unité. Aujourd'hui, nous en avons 40 pour moins de 100 $.

Nos favoris sont King of Monsters 2, Metal Slug et toute la série King of Fighters. Bien sûr, ces jeux sont un peu difficiles à manier sur un écran de 3,5 pouces, avec une manette et des boutons miniatures. Mais la plupart d'entre nous n'achètent pas une console de jeux rétro pour jouer à ces titres anciens pendant des heures.

La SNK Neo Geo Mini n'est pas non plus idéale pour cela. Bien que vous puissiez brancher une manette plus grande et brancher votre téléviseur, l'image sur HDMI est brouillée par rapport à celle de la SNES Classic Mini.

(Image credit: Sony)

PlayStation Classic Un grand nom, mais pas le meilleur reboot Caractéristiques techniques Combien de jeux? : 20 Pourquoi l’acheter + Deux mannettes + Cartes mémoire intégrées Pourquoi attendre - Sélection de jeux limitée - Manque des titres marquants

La console PlayStation Classic est certes amusante, mais elle a manqué un truc. Sony aurait pu suivre les traces de Nintendo en sortant une console rétro pour les nostalgiques, une console qui proposait les meilleurs jeux incontestés de l'époque comme Crash Bandicoot, Final Fantasy 8 et 9 ou Tomb Raider. Mais ce n'est pas la PlayStation Classic.

Elle ne comprend pas la majorité des grands succès de la console et opte plutôt pour quelques classiques cultes comme Persona et Jumping Flash, quelques titres bien accueillis. L'utilisation de la console rétro de Sony ressemble donc beaucoup moins à une promenade dans le passé, une expérience que nous avons vécue avec la SNES Classic et la NES Classic Mini, qu'à un échantillon de ce que la PlayStation avait à offrir il y a une vingtaine d'années.

Bien sûr, certaines personnes pourraient développer un véritable attachement pour des jeux comme Destruction Derby, Ridge Racer Type 4 et Intelligent Qube - et si c'est votre cas, la PlayStation Classic sera tout ce que vous avez toujours voulu dans une console rétro.

Si ce n'est pas le cas, alors vous serez déçu par la sélection de jeux, peu impressionné par l'interface terne et obligé de regarder, souvent avec horreur, les FMV de la fin des années 90 prendre vie comme le monstre de Frankenstein sur votre téléviseur 4K ou 1080p.

(Image credit: Retro Computers)

ZX Spectrum Vega Un millier de jeux à découvrir Caractéristiques techniques Combien de jeux ? : 1000 Pourquoi l’acheter + Plus de mille jeux + Parfaitement rétro Pourquoi attendre - Difficile à trouver

Le ZX Spectrum a été l'un des premiers ordinateurs domestiques grand public à sortir lorsqu'il est sorti en France en 1982. Il était ce que le Commodore 64 était aux États-Unis, un cheval de Troie pour faire entrer les ordinateurs dans les foyers, et un appareil qui allait inspirer une génération de codeurs.

Oui, son clavier était un peu mou et caoutchouteux, mais avec une bibliothèque de logiciels contenant des classiques tels que Elite, Football Manager et Manic Miner, vous ne pouvez pas vraiment critiquer la petite console qui pouvait le faire.

La Sinclair ZX Spectrum Vega ne ressemble en rien à la console originale. Au lieu d'avoir un clavier QWERTY complet, la console est entièrement intégrée dans un contrôleur qui contient 1 000 jeux.

L'appareil était indisponible au moment où nous avons rédigé cet article, donc vous aurez peut-être plus de mal à vous le procurer que les autres consoles de cette liste.