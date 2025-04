SolarFlow 2400 AC : Zendure veut rendre l’énergie solaire plus intelligente

Pour alléger sa facture d’électricité, il n’y a pas des tonnes de possibilités. Installer des panneaux solaires en est une. Mais l’époque où l’on pouvait financer une partie de son investissement en revendant de l’énergie à EDF pourrait bientôt être révolue ou du moins nettement moins rentable pour tout ce qui concerne les nouvelles installations. En effet, un décret est à l’étude pour modifier le prix de rachat de l’électricité qui passerait de 12,7 à 4 centimes.

Privilégier sa propre consommation devient alors la priorité. La difficulté étant de disposer d’un système suffisamment intelligent pour gérer le plus efficacement possible cette production d’énergie.

Zendure SolarFlow 2400 AC, une solution dopée à l'intelligence artificielle

C’est ce que propose Zendure avec son nouveau produit, le SolarFlow 2400 AC, un micro-onduleur équipé d’un système de gestion de l’énergie (un HEMS pour Home Energy Management System).

Sa mission première est de convertir l’énergie captée par les panneaux solaires en électricité qui va être réinjectée dans votre réseau domestique ou stockée dans une batterie.

Mais le Solar Flow 2400 AC ne s’arrête pas là puisqu’il va également gérer de façon optimale (avec l’aide de l’IA bien évidemment) l’énergie capturée pour la réinjecter au meilleur moment. Pour cela, il va tenir compte de vos habitudes de consommation (la solution devra être reliée à votre compteur linky), des prévisions météo, de la capacité de votre batterie et des tarifs de l’électricité selon les heures de la journée. Tous ces éléments vont lui permettre de savoir s’il faut consommer tout de suite ou au contraire stocker pour utiliser cette réserve d’électricité à des moments ou le soleil sera en berne mais votre consommation élevée.

(Image credit: Zendure)

Nous ne sommes plus ici dans le cadre des kits Plug&play dont la puissance maximale est limitée à 900 watts (limite fixée par l’Ademe pour éviter les risques électriques). Mais, comme son nom l’indique, le SolarFlow 2400 AC peut délivrer jusqu’à 2400 watts de puissance. Cela signifie qu’il faut faire appel à un installateur et prévoir une ligne électrique dédiée équipée d’un disjoncteur différentiel. Il faut aussi bien sûr disposer d’une batterie pour stocker l’énergie avant de la réinjecter dans votre réseau domestique au moment opportun et des panneaux solaires idéalement installés sur le toit.

Bien sûr cela représente un coût d’acquisition non négligeable mais qui mérite d’être étudié de près selon votre consommation. Zendure pratique des tarifs plutôt attractifs mais qui correspondent à une période de promotion qui devrait durer au moins jusqu’à l’été.

Nous avons eu l’occasion de découvrir les solutions Zendure en testant le SolarFlow 800, un autre modèle de micro-onduleur mais dans une version moins puissante (800 Watts) et moins sophistiquée (pas de HEMS).

Nous avons été impressionnés par le rendement délivré par le kit testé. En effet, les panneaux solaires annoncés comme capables de produire 430 watts ont effectivement produit 430 watts (par grand soleil évidemment). Une performance que nous n’avions encore jamais rencontrée et qui mérite d’être soulignée.