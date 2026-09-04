La Californie donne son feu vert aux panneaux solaires à brancher directement sur une prise

Les législateurs californiens ont approuvé un projet de loi sur le solaire plug-in

Il ne manque désormais plus que la signature du gouverneur

Ces kits pourraient permettre d’économiser jusqu’à 450 dollars par an sur l’électricité

Ajouter du solaire plug-in au mix énergétique d’un logement est sur le point de devenir légal en Californie. Les législateurs de l’État viennent d’adopter un texte autorisant les panneaux solaires à brancher directement sur une prise — également appelés panneaux de balcon. Le projet est désormais prêt à être signé par le gouverneur Gavin Newsom.

Le Senate Bill 868, ou Plug and Play Solar Act, a été proposé pour la première fois au début de l’année. Il permet de connecter à une prise électrique standard des kits solaires plug-in d’une puissance pouvant atteindre 1 200 W. Un simple formulaire d’enregistrement en ligne constitue la seule formalité administrative nécessaire.

Pour ceux qui découvrent cette technologie, elle permet de profiter de l’énergie solaire sans supporter les coûts d’installation élevés ni les procédures d’autorisation généralement associées aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Il suffit de placer le kit sur un balcon, un mur ou dans un jardin, puis de le brancher.

L’électricité produite par le soleil et le kit vient directement compenser la consommation électrique du logement. Selon les chiffres officiels avancés en Californie, les économies pourraient atteindre 450 dollars par an.

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Le solaire plug-in est particulièrement avantageux pour les locataires. (Image credit: Getty Images / Astrid860)

L’Utah a été le premier État américain à légaliser le solaire plug-in en 2025, et huit autres États ont depuis suivi. L’État de New York attend, comme la Californie, la signature de son gouverneur, tandis que des projets restent en cours dans sept autres États.

Cette évolution de la législation présente un intérêt particulier pour les locataires, puisqu’elle permet d’utiliser le solaire sans modifier durablement le logement. Au moment de déménager, le kit peut simplement être démonté et emporté.

Les distributeurs traditionnels ont encore du retard à rattraper. Peu de kits sont vendus dans les grandes enseignes, mais des startups spécialisées commencent à combler le vide. Bright Saver commercialise par exemple des panneaux solaires plug-in à partir de moins de 300 dollars, avec toutefois un abonnement annuel supplémentaire de 29 dollars.

Le solaire plug-in connaît déjà un immense succès en Europe, particulièrement en Allemagne, et la technologie vient également de devenir légale au Royaume-Uni. D’autres États américains devraient suivre l’Utah et la Californie au cours des prochains mois et années.