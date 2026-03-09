Jackery SolarVault 3 Pro Max : l'électricité intelligente qui se rentabilise toute seule

Jackery est loin d’être un nouveau venu sur le secteur puisqu’il est déjà leader sur le secteur des solutions d'énergie propre. Il annonce aujourd’hui l’arrivée de sa toute nouvelle gamme SolarVault 3. Une solution plug & play qui permet d’optimiser son autoconsommation et d’alléger sa facture d'électricité.

De quoi se prémunir contre l’instabilité des prix de l’électricité et passer en toute simplicité à une énergie plus verte.

SolarVault 3 Pro Max, performance et simplicité

Jackery franchit une nouvelle étape avec sa SolarVault 3, une troisième génération pensée pour dépasser ses prédécesseurs sur tous les plans. Plus puissante, plus sûre et surtout plus intelligente, cette solution plug-and-play a été conçue en écoutant les besoins réels des utilisateurs.

Que vous habitiez en ville avec un simple balcon ou en banlieue avec un jardin, elle s'adapte à votre espace pour réduire vos factures tout en boostant votre indépendance énergétique.

Pour s'adapter aux différents besoins des utilisateurs, la gamme est déclinée en 3 versions :

Une réduction de 100€ pendant la phase de précommande

Afin de dévoiler cette nouvelle série de solutions intelligentes de stockage de l’énergie, Jackery sera présent au salon Open Energies à Lyon, le 10 mars. Les participants auront l'occasion de découvrir les produits et de consulter les experts en énergie de Jackery.

Informations sur le stand : 10-11 mars | Hall 6.2 A06. Eurexpo Lyon, France

Cela sera aussi l’occasion de profiter de la phase de précommande qui a lieu du 9 au 24 mars. Pendant cette période, un bon d'achat de 100 € sera accordé à tous les acheteurs d’un bundle SolarVault Serie 3 (c’est-à-dire une unité principale + des panneaux solaires).

Le SolarVault 3 Pro Max : votre centrale électrique personnelle ultra-puissante

Modèle phare de la gamme, le SolarVault 3 Pro Max a été conçu pour maximiser la production solaire tout au long de la journée. Il capte en continu du lever au coucher du soleil, convertissant la lumière du jour en énergie propre et utilisable grâce à quatre MPPT (Maximum Power Point Tracking) indépendants. Avec une puissance photovoltaïque pouvant atteindre 4 000 W, le système peut produire jusqu'à 4 800 kWh par an, transformant efficacement les balcons ou les toits en centrales électriques personnelles hautement performantes.

Avec une puissance de sortie révolutionnaire de 2 500 W, SolarVault 3 Pro Max alimente des appareils électroménagers à forte consommation d'énergie tels que les lave-vaisselle, les lave-linge et les climatiseurs, et pas seulement les petits appareils quotidiens. Cela représente un bond en avant significatif dans la capacité d’autoconsommation solaire des foyers français.

Un stockage sur mesure qui grandit avec vos besoins

La force du SolarVault 3 Pro Max réside dans sa modularité. Sa capacité de stockage s’adapte à votre foyer, passant de 2,52 kWh à 15,12 kWh grâce à l'ajout de cinq batteries. Contrairement aux installations solaires classiques, le surplus d’énergie produit en journée ne repart pas sur le réseau : il est stocké pour alimenter votre maison toute la nuit, maximisant ainsi vos économies.

Le SolarVault 3 Pro Max s'intègre avec une souplesse totale à votre installation via deux méthodes. Il peut en effet se greffer à votre système photovoltaïque actuel via une simple prise murale pour absorber l'excédent d'énergie.

Il est également possible de le connecter à des panneaux solaires via la sortie CA d'un micro-onduleur sur sa prise "Off-Grid" pour optimiser votre production solaire en temps réel.

Le cerveau de votre maison : une IA qui travaille pour votre portefeuille

Le SolarVault 3 Pro Max ne se contente pas de stocker l'énergie, il la gère intelligemment. Grâce à son IA intégrée, il analyse vos données en temps réel pour rendre votre foyer plus durable et plus économe, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Connecté aux tarifs de plus de 860 fournisseurs européens, le système traque les prix de l'électricité à la minute près. Sa stratégie est simple et redoutable : il recharge les batteries quand les tarifs sont au plus bas et les décharge quand les prix s'envolent.

Mieux encore, il anticipe l'avenir : en croisant les prévisions météo (production solaire) et vos habitudes de consommation, il sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement le plus rentable. Résultats ? Des économies maximales, même les jours de pluie.

Un pilotage haute précision pour une maison 100% optimisée

Le SolarVault 3 Pro Max ne se contente pas de stocker l'énergie, il devient le chef d'orchestre de votre foyer. Couplé à un compteur intelligent, il surveille votre consommation en temps réel et ajuste instantanément sa production pour réduire au strict minimum votre dépendance au réseau électrique.

Allez encore plus loin avec le contrôle par appareil : grâce à ses quatre prises intelligentes, vous programmez vos équipements les plus gourmands (radiateurs, sèche-linge, déshumidificateurs) et éliminez définitivement la consommation de veille. Pour les passionnés de domotique, l'intégration native avec Home Assistant offre une visualisation complète de vos flux énergétiques, créant un écosystème domestique parfaitement fluide et autonome.

Une sécurité sans compromis, une fiabilité à toute épreuve

Jackery redéfinit les standards de sécurité pour l’énergie domestique. Le SolarVault 3 Pro Max intègre une surveillance thermique active : au moindre signe de surchauffe des bornes ou du réseau, le système alerte l'utilisateur et peut déclencher, en cas d'urgence, son dispositif d'extinction par aérosol intégré.

Pour prévenir ces risques, Jackery a misé sur une ingénierie de pointe. Son architecture interne, avec un flux d'air en V et des plaques isolantes, assure un refroidissement optimal et prolonge la vie des composants.

Conçu pour durer 15 ans (avec une garantie de 10 ans), le système s'appuie sur des cellules LFP (Lithium-Fer-Phosphate) ultra-robustes, ayant subi plus de 1 000 tests de fiabilité.

Le SolarVault 3 Pro Max a été conçu pour être placé à l’extérieur de la maison et offrir une résistance extrême. Il est certifié IP65 et peut fonctionner de -20 °C à 55 °C, qu'il pleuve ou qu'il vente.

Et parce que la sécurité concerne aussi vos données, il permet un contrôle local hors-cloud et une conformité stricte au RGPD, vos données sont protégées contre tout piratage, avec une certification de cybersécurité TÜV.

SolarVault 3 Pro Max : branchez et c’est tout

Pensé pour être réellement plug-and-play, le SolarVault 3 Pro Max s’installe en toute simplicité. Trois câbles et cinq minutes suffisent pour le mettre en service. Aucun perçage n’est requis, ce qui en fait une solution idéale pour les locataires. Des roulettes optionnelles permettent en plus de le déplacer facilement et de l’installer en toute sécurité.

Jackery a également porté une attention particulière au design afin d’assurer une intégration harmonieuse et discrète dans votre intérieur. Avec un niveau sonore inférieur à 30 dB, le système fonctionne en toute discrétion et se fait vite oublier. Une connexion Ethernet stable garantit par ailleurs des performances fiables, même en l’absence de Wi-Fi.

La même exigence se retrouve dans l’application dédiée, qui centralise tous les réglages. Elle propose des modes Économie d’énergie et Ultra économie d’énergie pour réduire les pertes et optimiser la puissance disponible. Les utilisateurs peuvent consulter les prévisions solaires, suivre la production en temps réel et piloter le système, y compris hors ligne grâce au Bluetooth.

