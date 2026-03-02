Stockez votre surplus d’énergie solaire intelligemment avec le Zendure SolarFlow 2400 AC+ !

Entre inflation énergétique et préoccupations environnementales, l’autoconsommation solaire attire un nombre croissant de particuliers. Mais sans solution de stockage, une grande partie de l’énergie produite pendant la journée reste inutilisée au moment où les besoins sont les plus élevés.

Zendure entend répondre à ce problème avec sa nouvelle gamme SolarFlow, conçue pour transformer une installation photovoltaïque classique en système énergétique intelligent. L’entreprise met désormais l’accent sur des solutions capables d’optimiser à la fois l’autonomie et les économies d’énergie. Et pour fêter le lancement de sa nouvelle gamme, la marque offre d’ores et déjà des tarifs très intéressants !

🔥 Les offres disponibles

SolarFlow 2400 AC+ : stocker l’énergie solaire pour l’utiliser au bon moment

Pensé pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires, le SolarFlow 2400 AC+ agit comme une extension de stockage sans modification majeure de l’installation existante. Grâce à son architecture AC, il récupère l’électricité excédentaire produite en journée pour la restituer lorsque la production diminue ou que la consommation augmente.

L’appareil délivre jusqu’à 2400 W en charge et en décharge, avec une puissance d’injection configurable au-delà des 800 W par défaut. Sa capacité évolutive, de 2,4 kWh à 16,8 kWh selon le nombre de batteries connectées, permet d’adapter le système aussi bien aux petits foyers qu’aux besoins énergétiques plus importants.

Cela permet d'optimiser considérablement la facture énergétique. Ainsi, pour un ménage consommant environ 5 000 kWh par an et équipé d’une capacité de stockage de 16,8 kWh, la solution SolarFlow peut réduire les dépenses annuelles de 1 686 €. Grâce à un prix moyen du kWh à 0,275 €, votre installation est rentabilisée en moins de 3 ans.

Le scénario d’un ménage consommant 7 000 kWh/an au tarif dynamique équipé d’une configuration SolarFlow de 16,8 kWh peut générer 1 591 € d'économies annuelles. C’est notamment l’intelligence de la solution ZENKI HEMS qui permet de stocker/déstocker au meilleur moment qui permet un amortissement complet en moins de 3 ans.

Une vision de la maison comme écosystème énergétique

Au-delà du stockage, Zendure mise sur une approche globale reposant sur son système HEMS 2.0 capable de coordonner panneaux solaires, batteries et autres équipements énergivores du logement. Cette plateforme vise à transformer la maison en réseau énergétique autonome et intelligent.

L’intelligence artificielle ZENKI™ 2.0 orchestre l’ensemble en ajustant automatiquement l’utilisation de l’électricité selon la production solaire, la consommation et les tarifs. Associée aux fonctionnalités de sécurité et d’intégration domotique, cette solution ambitionne de rendre l’énergie domestique plus efficace, plus économique et plus durable.

En clair, ces offres sont une bonne occasion de rendre votre énergie solaire vraiment utile au quotidien !