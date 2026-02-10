SolarFlow de Zendure : plus de puissance, plus d’intelligence et plus de contrôle sur votre production solaire

Alors que le prix du kWh reste un sujet sensible pour de nombreux ménages, le stockage devient un levier stratégique. Produire de l’énergie solaire est une chose, mais pouvoir l’utiliser au bon moment (notamment le soir lorsque la consommation grimpe) change totalement la donne.

SolarFlow 2400 AC+ : rentabiliser pleinement des panneaux déjà installés

Le modèle phare pour le marché français est le SolarFlow 2400 AC. Son argument principal est simple : s’ajouter à une installation existante sans la modifier. Grâce à son fonctionnement en courant alternatif (AC), il récupère l’électricité produite par les panneaux via les micro-onduleurs, la stocke dans une batterie, puis la restitue lorsque la maison en a le plus besoin.

Résultat, au lieu de revendre immédiatement le surplus solaire à un tarif souvent moins avantageux, l’énergie est conservée pour couvrir les consommations du soir (cuisson, chauffage, électroménager…), un moment où l’on achète habituellement plus d’électricité au réseau.

Selon Zendure, une configuration optimisée permettrait à un foyer français consommant environ 5 000 kWh par an de réaliser jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles, avec un retour sur investissement estimé à moins de trois ans. Pour un équipement de stockage, ces chiffres positionnent le 2400 AC+ parmi les solutions les plus compétitives du marché.

SolarFlow 1600 AC+ : une entrée plus abordable dans le stockage solaire

Cependant, tous les foyers n’ont pas les mêmes besoins. C’est pourquoi Zendure propose également le SolarFlow 1600 AC+, une version plus compacte et plus accessible.

Toujours compatible avec les installations existantes, ce modèle offre une puissance de 1600 W, avec une sortie par défaut de 800 W sur le réseau (extensible selon la configuration). La capacité démarre à 1,92 kWh et peut évoluer jusqu’à 11,52 kWh.

Ce positionnement en fait une solution adaptée aux appartements, aux petites maisons ou aux installations solaires générant un surplus plus modéré. L’objectif reste toujours le même : augmenter le taux d’autoconsommation sans surdimensionner l’investissement initial.

SolarFlow 2400 Pro : pour les foyers à forte consommation

Pour les utilisateurs aux besoins énergétiques élevés ou pour les nouvelles installations, Zendure complète sa gamme avec le SolarFlow 2400 Pro.

Ce modèle combine production et stockage au sein d’un système hybride capable d’accepter jusqu’à 3000 W en entrée DC répartis sur quatre MPPT (4 × 750 W). En combinant le couplage DC et AC, l’entrée photovoltaïque totale peut atteindre 4800 W.

La sortie continue atteint 2400 W sur le réseau, avec une capacité évolutive jusqu’à 16,8 kWh. Dans une configuration étendue, un foyer consommant environ 7 000 kWh par an pourrait également atteindre jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles.

🎉 Cette solution profite d'une réduction supplémentaire réservée à nos lecteurs de 5% avec le code TECHRP5.

SolarFlow 2400 Pro et 4 panneaux 450W : 1 367,05 € (au lieu de 1,439€) sur Zendure avec le code TECHRP5.

Une capacité industrielle pensée pour soutenir la demande

Au-delà des caractéristiques techniques, Zendure met également en avant sa capacité de production. La marque a en effet investi dans une nouvelle usine équipée de lignes d’assemblage et de test pour micro-onduleurs, batteries et solutions tout-en-un. Cette maîtrise industrielle permet d’assurer un contrôle qualité plus poussé et de répondre à une demande croissante.

La capacité de production du SolarFlow 2400 AC+ peut atteindre jusqu’à un million d’unités, tandis que la capacité annuelle globale s’élève à plusieurs millions d’unités. Les lignes sont également capables de produire des batteries pour motos électriques, drones et systèmes portables, ce qui appuie la diversification de la marque.

HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 : l’intelligence au service des économies

Si les batteries constituent la base matérielle du système, l’optimisation repose aussi sur la partie logicielle. Le HEMS 2.0 (Home Energy Management System) agit comme un centre de contrôle domestique capable de coordonner panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques au sein d’une seule plateforme.

Son architecture en trois couches (équipements, plateforme de données, logiciel d’analyse) permet une surveillance unifiée et une planification énergétique automatisée.

Connecté à plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe, le HEMS peut intégrer des signaux tarifaires dans certains pays. Zendure indique qu’un fonctionnement optimisé avec le mode ZENKI™ pourrait améliorer la performance économique jusqu’à 73 % par rapport à un système non piloté.

ZENKI™ 2.0, le moteur d’intelligence artificielle intégré, analyse la consommation, la production solaire et les conditions extérieures pour ajuster automatiquement la charge et la décharge de la batterie. L’objectif : consommer l’électricité au moment où elle est la moins chère et maximiser l’utilisation de l’énergie solaire produite sur place.

En France, certaines optimisations liées aux tarifs dynamiques restent dépendantes du cadre réglementaire, mais l’analyse des habitudes de consommation et des prévisions météorologiques permet déjà d’améliorer sensiblement la gestion énergétique.

Avec cette nouvelle génération SolarFlow, Zendure cherche à démocratiser le stockage solaire intelligent en combinant puissance, évolutivité et optimisation logicielle. Entre économies potentielles significatives et retour sur investissement rapide, la marque positionne ses solutions comme un moyen concret de reprendre le contrôle sur sa facture énergétique.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.