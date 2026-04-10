Les batteries plug & play SolarVault 3 de Jackery : la solution pour faire des économies d’électricité en toute simplicité

La crise énergétique qui secoue le monde entier démontre chaque jour un peu plus l’intérêt d’aller vers plus d’indépendance énergétique pour maîtriser ses factures. Tirer parti de l’énergie solaire est sans aucun doute le meilleur moyen d’y parvenir.

La série SolarVault 3 de Jackery est conçue pour répondre à cette problématique. Plus puissante, plus efficace, plus intelligente et plus sûre, elle constitue une amélioration considérable par rapport aux générations précédentes.

SolarVault 3 de Jackery : 300€ de réduction sur toute la gamme !

La série comprend trois modèles adaptés aux différents besoins des utilisateurs : SolarVault 3 Pro Max, SolarVault 3 Pro Max AC et SolarVault 3 Pro. Et bonne nouvelle, jusqu’au 30 avril, 300€ de remise sont offerts sur toute la gamme.

SolarVault 3 Pro Max : 1 079 € au lieu de 1 379 €.C’est la solution la plus complète qui permet de brancher jusqu’à 4 panneaux avec un stockage de base (hors batteries additionnelles) de 2,52 kWh. Elle permet d’économiser jusqu’à 1 016€ par an.

: 1 079 € au lieu de 1 379 €.C’est la solution la plus complète qui permet de brancher jusqu’à 4 panneaux avec un stockage de base (hors batteries additionnelles) de 2,52 kWh. Elle permet d’économiser jusqu’à 1 016€ par an. SolarVault 3 Pro Max AC : 959€ au lieu de 1259€Cette batterie de 2,52 kWh (extensible jusqu’à 45,36 kWh) fonctionne en courant continu et se branche directement sur votre réseau électrique sans que vous ayez à modifier votre installation solaire existante. Elle permet d’économiser jusqu’à 1104€ par an.

959€ au lieu de 1259€Cette batterie de 2,52 kWh (extensible jusqu’à 45,36 kWh) fonctionne en courant continu et se branche directement sur votre réseau électrique sans que vous ayez à modifier votre installation solaire existante. Elle permet d’économiser jusqu’à 1104€ par an. SolarVault 3 Pro : 839€ au lieu 1139€Cette batterie particulièrement bien adaptée aux consommations plus modérées intègre 4 MPPT et peut vous faire économiser jusqu’à 883€ par an.



839€ au lieu 1139€Cette batterie particulièrement bien adaptée aux consommations plus modérées intègre 4 MPPT et peut vous faire économiser jusqu’à 883€ par an. Pour plus de détails consulter le site web de Jackery .

SolarVault 3 Pro Max, efficacité et puissance

Au cœur de la gamme, on trouve le SolarVault 3 Pro Max. Grâce à quatre MPPT indépendants et une puissance photovoltaïque pouvant atteindre 4 000 W, le système peut produire jusqu’à 4 800 kWh par an. La solution a été conçue pour tirer le maximum de chaque panneau tout au long de la journée quelle que soit l’orientation du soleil.

Il possède en outre une puissance de sortie de 2 500 W. Une puissance très élevée qui va lui permettre d’alimenter des appareils électroménagers à forte consommation (lave-vaisselle, lave-linge, climatiseurs…) et pas seulement les petits appareils du quotidien.

(Image credit: Jackery)

Un système polyvalent qui évolue avec vos besoins

Sa capacité de stockage extensible jusqu’à cinq batteries (de 2,52 à 15,12 kWh) lui permet de stocker l’énergie excédentaire produite pendant la journée pour alimenter le foyer même lorsqu’il n’y a plus de soleil.

Il est même possible de faire fonctionner jusqu'à trois unités sans fil en parallèle dans des configurations monophasées ou triphasées. Ainsi, les maisons avec des besoins énergétiques élevés, peuvent profiter d’une capacité de stockage utilisable de 45,36 kWh et une puissance de sortie sur le réseau de 7 500 W.

Le SolarVault 3 Pro Max prend également en charge le couplage CA 2500 W ce qui permet de le brancher directement sur une prise murale pour absorber l'énergie excédentaire d’un système photovoltaïque existant. Il est aussi possible de connecter la sortie CA d’un micro-onduleur au port hors réseau du SolarVault 3 Pro Max pour stocker en temps réel.

Quelle que soit votre configuration,le SolarVault 3 Pro Max s'adapte pour ne rien perdre de votre production solaire et vous aider à réduire significativement vos factures d’électricité.

(Image credit: Jackery)

Une bonne dose d'intelligence

Le SolarVault 3 Pro Max mise sur une gestion énergétique intelligente grâce à un système d’IA capable d’optimiser automatiquement consommation et stockage. En s’appuyant sur des données en temps réel, il ajuste son fonctionnement pour améliorer la rentabilité.

Connecté aux principales plateformes européennes, il tient compte des variations du prix de l’électricité : il se recharge lorsque les tarifs sont bas et restitue l’énergie lorsque les prix augmentent, même en l’absence de production solaire.

Son mode intelligent anticipe la production photovoltaïque, la consommation domestique et le niveau de charge de la batterie afin de sélectionner en continu le mode le plus économique, sans intervention de l’utilisateur.

Associé à un compteur intelligent, il suit la consommation en temps réel de tout le foyer et adapte la distribution d’énergie pour limiter la dépendance au réseau électrique. Enfin, grâce à des prises connectées et son intégration avec des systèmes domotiques comme Home Assistant, un pilotage ultra précis des appareils très consommateurs d’énergie est possible.

Sécurité et fiabilité à long terme

Le SolarVault 3 Pro Max met l’accent sur la sécurité et la fiabilité grâce à une surveillance continue de la température des bornes photovoltaïques et du réseau. En cas de surchauffe, une alerte est déclenchée et un système d’extinction par aérosol peut s’activer automatiquement pour prévenir tout risque d’incendie.

Son système de gestion thermique, basé sur un flux d’air optimisé et des matériaux isolants, améliore le refroidissement et prolonge la durée de vie de l’équipement. Conçu pour résister aux conditions extrêmes (de –20 °C à 55 °C) et certifié IP65, il est adapté à tous les environnements.

Enfin, son fonctionnement local, conforme au RGPD et certifié TÜV, garantit un haut niveau de cybersécurité et de protection des données.

Équipé de cellules de batterie LFP (lithium fer phosphate), le SolarVault 3 Pro Max offre des performances stables et une longue durée de vie. Avec plus de 100 mécanismes de protection et plus de 1 000 tests de fiabilité, le système est conçu pour garantir sécurité, durabilité et performances. Bénéficiant d'une garantie de 10 ans et d'une durée de vie de 15 ans, il offre une tranquillité d'esprit à long terme.

(Image credit: Jackery)

Une incroyable facilité d'utilisation

Le SolarVault 3 Pro Max a été conçu pour être accessible à tous, avec une installation rapide et sans contrainte. Grâce à son approche plug-and-play, il se met en place en quelques minutes seulement, sans perçage ni modification du logement, ce qui le rend particulièrement adapté aux locations. Son design tout-en-un assure une intégration discrète et une utilisation simplifiée au quotidien.

L’application dédiée centralise l’ensemble des commandes et propose différents modes d’optimisation énergétique, tout en offrant un suivi en temps réel et des prévisions de production solaire, même sans connexion Internet grâce au Bluetooth.

Pensé pour s’intégrer à votre quotidien, le système est particulièrement silencieux, avec un niveau sonore inférieur à 30 dB. Enfin, une connexion Ethernet garantit une fiabilité optimale, même en cas de Wi-Fi instable, pour un fonctionnement sans interruption.