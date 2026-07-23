Samsung corrige enfin l’un des plus gros points faibles du Galaxy Z Fold avec une batterie que tout le monde réclamait

Lorsqu’il s’agit d’autonomie, les smartphones pliables partent avec un handicap face aux modèles classiques. Ces appareils doivent alimenter non pas un, mais deux écrans, dont l’un est deux fois plus grand que l’autre, ce qui rend essentiel le choix d’un modèle endurant si l’on ne veut pas transporter une batterie externe en permanence.

Pourtant, dans une quête de finesse qui semble sans limite, Samsung a quelque peu délaissé la technologie des batteries sur ses téléphones pliables. Jusqu’à présent. La marque a en effet enfin introduit des batteries au silicium-carbone dans ses derniers modèles, les Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Fold 8. Le premier embarque notamment une batterie de 5 000 mAh qui, selon les tests de Samsung, offre 27 heures de lecture vidéo.

Sur le papier, cela peut sembler peu spectaculaire, mais il s’agit en réalité d’une évolution importante, surtout quand on sait que le téléphone est plus fin que jamais et affiche le même poids que le Galaxy Z Fold 7 de l’an dernier. Une session de prise en main anticipée et exclusive a été proposée en compagnie de SuperSaf pour tester ces nouveaux modèles, et ces changements ont été évoqués, parmi d’autres, dans le dernier épisode du podcast, visible juste en dessous.

We went hands-on with the Z Fold 8 Ultra — did Samsung make the peak foldable? (ft. SuperSaf) - YouTube Watch On

La nouvelle ne réjouit pas uniquement les passionnés de tech. Dans un sondage partagé dans les semaines précédant le dernier événement Samsung Galaxy Unpacked, les lecteurs ont largement indiqué qu’une meilleure autonomie constituait leur principale attente pour le nouveau smartphone pliable de la marque. Cette demande a donc été entendue.

La mauvaise nouvelle, en revanche, concerne la deuxième évolution la plus attendue, qui reste absente. Il s’agit du retour du S Pen et de la couche de numérisation sous l’écran qui rend cette technologie compatible. Selon 9to5 Google, Samsung a récemment retiré discrètement les fiches produits de tous les S Pen des générations précédentes, ce qui n’augure rien de très favorable pour l’avenir de ces stylets.

C’est regrettable, d’autant que ce point apparaît en contradiction avec le positionnement du téléphone, largement orienté vers la productivité. Si l’idée est d’utiliser l’appareil comme une tablette, ce qui inclut le dessin, la prise de notes et le fait d’éviter les traces de doigts sur l’écran, le S Pen semble tout indiqué, même au prix de quelques millimètres supplémentaires en épaisseur.

Cela étant, dans le cas des Galaxy S26 Ultra, un responsable de Samsung avait indiqué à TechRadar l’an dernier que le S Pen faisait partie intégrante de l’ADN de la gamme. Cet élément laisse espérer une certaine continuité pour ces accessoires.

L’épisode complet du podcast TechRadar est disponible ci-dessus, ou directement sur YouTube, pour retrouver l’ensemble des analyses autour des nouveaux smartphones pliables et montres connectées de Samsung.