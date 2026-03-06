Zendure SolarFlow 2400 Pro : ne payez plus le prix fort pendant les pics Tempo grâce au stockage intelligent

Le forfait Tempo d'EDF est un pari gagnant... à condition de savoir réagir quand le calendrier vire au Rouge. Pour beaucoup, ces 22 jours de tarifs de pointe représentent un véritable défi logistique où chaque appareil allumé pèse lourd sur la facture. Mais et si votre installation solaire prenait enfin le relais au moment précis où vous en avez le plus besoin ?

Avec le SolarFlow 2400 Pro, Zendure ne se contente pas de stocker des watts : la marque propose un véritable bouclier tarifaire. Grâce à sa gestion intelligente des flux et sa capacité de décharge ultra-précise, ce système vous permet de court-circuiter les tarifs prohibitifs des heures pleines en jours Rouges et Blancs. En injectant votre propre énergie stockée exactement quand le réseau devient trop cher, vous transformez les contraintes du forfait Tempo en une mécanique d'économies redoutable.

SolarFlow 2400 Pro : exploiter pleinement la production solaire

(Image credit: Zendure)

Le SolarFlow 2400 Pro est conçu pour les configurations solaires puissantes, qu’il s’agisse d’installations sur balcon ou sur toiture. Il peut gérer jusqu’à 3000 W d’entrée DC répartis sur quatre MPPT indépendants et atteindre 4800 W en combinant différentes sources, tout en offrant une puissance de sortie pouvant atteindre 2400 W.

Sa capacité de stockage modulable, de 2,4 à 16,8 kWh, permet de conserver l’énergie excédentaire produite en journée pour alimenter le foyer lorsque le soleil n’est plus présent. Cette réserve devient particulièrement intéressante avec des offres d’électricité à prix variable, le système pouvant privilégier l’utilisation aux périodes les plus économiques afin de maximiser les économies.

Dans une configuration d’envergure avec 16,8 kWh de batteries (cinq modèles AB3000L), le SolarFlow 2400 Pro peut, selon les projections communiquées, permettre à un foyer à tarif fixe consommant 5 000 kWh/an d’atteindre jusqu’à 1 686 € d’économies par an, avec une rentabilité estimée environ 2,7 ans.

Et si vous êtes sur une tarification dynamique, un profil à 7 000 kWh/an profiterait aussi de l’optimisation automatique : Zendure évoque environ 1 591 € d’économies annuelles et un ROI proche de 2,86 ans, en décalant les usages vers les heures les plus avantageuses grâce à ZENKI/HEMS.

Pour les foyers français concernés par le dispositif EDF Tempo, Zendure a développé un mécanisme d’arbitrage IA spécifiquement adapté à ce système. Le SolarFlow 2400 Pro exploite le calendrier officiel des jours tarifaires pour anticiper les périodes coûteuses et ajuster automatiquement stockage et consommation. Cette approche transparente permet aux utilisateurs de comprendre clairement comment l’électricité est arbitrée en fonction d’un calendrier fixe pour leur garantir une optimisation précise des coûts.

Une vision globale de l’énergie domestique

Car en effet, Zendure ne se limite pas à un simple dispositif de stockage. Le SolarFlow 2400 Pro s’intègre dans l’écosystème HEMS 2.0, qui vise à coordonner l’ensemble des équipements énergétiques du logement au sein d’une plateforme unique.

Grâce à l’intelligence artificielle ZENKI™ 2.0, la gestion de l’énergie devient proactive : le système anticipe la production solaire, adapte la consommation et optimise automatiquement l’usage du réseau. L’objectif est de rendre la maison plus autonome, plus efficace et plus durable sur le plan énergétique.

Tous les modèles bénéficient par ailleurs du système de protection ZenGuard™, reposant sur une double architecture BMS et un contrôle permanent des paramètres critiques. Associé à une auto-maintenance intelligente des batteries et à un système d’extinction intégré déclenché à 170°C. Ce dispositif déclenche automatiquement la libération d’un aérosol condensé qui va refroidir la flamme et l'éteindre chimiquement sans laisser de résidus nocifs.

Une belle occasion de rendre votre installation solaire encore plus rentable au quotidien.