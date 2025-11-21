Les kits solaires Zendure sont à prix cassés pendant le Black Friday, ne ratez pas ces remises exceptionnelles !

Pour le Black Friday, une pluie de promotions s'abat chez Zendure ! Le spécialiste des solutions solaires met les bouchées doubles avec des offres particulièrement alléchantes sur ses micro-onduleurs, ses batteries solaires plug and play et ses panneaux solaires plug and play . C'est le moment ou jamais de sauter le pas vers plus d'indépendance énergétique ou de booster votre installation actuelle.

Pour rappel, la marque est un poids lourd sur le marché des solutions de stockage solaire rechargeables. Nous avions d’ailleurs apprécié le SolarFlow 800 dans notre test , le kit offrant un excellent rapport performances/prix. Les systèmes Zendure sont conçus pour alléger significativement votre facture d'électricité, tout en vous engageant dans une démarche de développement durable.

Durant cette période de Black Friday, Zendure propose notamment des codes de réduction à ne pas manquer :

Code de réduction pour le site officiel : XK99X5 (5 % de réduction, jusqu'au 31 décembre 2025)

(5 % de réduction, jusqu'au 31 décembre 2025) Code de réduction pour Amazon : UQAS2L3F (5 % de réduction, jusqu'au 31 décembre 2025)

😎 Les meilleurs offres Black Friday sur les kits solaires Zendure

Pour vous aider à y voir plus clair, la rédaction vous présente les meilleures réductions proposées par la marque pendant la grande braderie du Black Friday. Mais n'hésitez pas à visiter le site de Zendure pour découvrir l'intégralité de leur offre.

Economisez 599 € Zendure SolarFlow 2400 AC + batterie: était 1 798 € maintenant 1 199 € à zendure.fr

Le SolarFlow 2400 AC est un système intelligent plug and play calibré pour compléter votre installation photovoltaïque sur toiture. C’est la première solution de stockage d’énergie domestique, AC‑couplée, plug and play et alimentée par l’IA. <p><br />Il stocke l'excédent d'électricité solaire produit en journée pour le redistribuer quand vous en avez besoin (le soir ou pendant les pics de consommation). Il vous rendra ainsi moins dépendant au réseau électrique et vous permettre de faire des économies significatives. <br /><br />Il fournit jusqu’à 2 400 W de puissance CA bidirectionnelle à partir d’une batterie AB3000X de 2,88 kWh (extensible jusqu’à 17,28 kWh). Grâce à la technologie de carbure de silicium (SiC) de troisième génération atteignant jusqu’à 96,5 % d’efficacité en CA et une sortie hors réseau de 2 400 W, son design léger et modulaire simplifie l’installation et s’adapte à l’évolution des besoins énergétiques. <br /><p>On salue sa capacité de stockage flexible (jusqu'à 17,28 kWh en ajoutant des batteries additionnelles) mais aussi son système de gestion d'énergie domestique ZENKI, basé sur l'IA ; lequel analyse votre consommation, la météo et les tarifs de nombreux fournisseurs pour optimiser la gestion de l'énergie, vous permettant de réduire votre facture jusqu'à 42%. <p><br />Le SolarFlow 2400 AC (batterie de 2 880 Wh + micro-onduleur de 2400 W) est à prix doux pendant le Black Friday, ne ratez pas l'opportunité !

Economisez 760 € Zendure SolarFlow 800 Pro + batterie: était 2 198 € maintenant 1 438 € à zendure.fr

Le kit SolarFlow 800 Pro est une solution de choix pour gérer votre énergie solaire. Équipé d'un contrôleur MPPT de 2640 W, d'un onduleur bidirectionnel de 1000 W et d'une batterie de 1920 Wh, il assure une production énergétique optimale. Son installation est très simple : il suffit de connecter vos panneaux solaires au système, puis de le brancher sur une prise. <p><br />En journée, l'électricité générée alimente vos appareils et le surplus est stocké dans la batterie qui le redistribue une fois la nuit tombée. Son système ZENKI dopé à l'IA analyse vos habitudes de consommation, les prévisions météo et les tarifs des fournisseurs, effectuant des ajustements profitables (jusqu'à 42 % d'économies). <p><br />Chose appréciable, il est possible d'augmenter la capacité de stockage en ajoutant d’autres batteries (jusqu'à 1,92 kWh). De plus avec cette offre, le compteur intelligent 3CT est offert.

Economisez 838 € Zendure SolarFlow 800 Pro + 4 panneaux: était 1 797 € maintenant 959 € à zendure.fr

Si vous n’avez pas encore de panneaux solaires et que vous souhaitez vous lancer, vous pouvez opter pour ce kit à prix attractif. Il intègre quatre panneaux solaires bifaciaux de 2236 Wp en plus du mini-onduleur bidirectionnel de 1000 W. De quoi faire des économies d’énergie très profitables ! <p><br />Notez qu’il est possible d’ajouter une batterie de stockage de 1920 Wh afin d’obtenir un pack complet prêt à l’emploi. Il vous en coûtera alors 1678€ au lieu de 2796€ pendant le Black Friday.

