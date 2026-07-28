Boostez votre productivité sans vous ruiner: comment le SSD Interne Samsung 990 peut propulser votre flux de travail

Vous souvenez-vous de la rapidité de votre PC lors de sa première mise en marche ? Puis, lentement mais sûrement, les temps de démarrage se sont allongés tandis que l’espace disponible diminuait au fil des mois.

Désormais, démarrer votre appareil ou lancer votre navigateur prend une éternité, et vous vérifiez régulièrement l’espace libre sur votre PC, « au cas où ».

Rassurez-vous ! Vous pouvez remplacer vos anciens SSD ou disques durs, ou en ajouter un nouveau pour booster les performances de votre système ; c’est plus simple que vous ne le pensez. Le nouveau SSD Samsung 990 est une solution de stockage fiable, accessible et performante pour ceux qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

Ce tout dernier SSD, issu du plus grand fabricant mondial de mémoires flash, bénéficie de 20 ans d’expertise et est optimisé pour le jeu vidéo, les tâches créatives et l’usage quotidien du PC. Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez envisager le 990 pour votre prochaine mise à niveau matérielle.

Une vitesse fulgurante à prix maîtrisé

Le Samsung 990 est un SSD NVMe qui tire parti de l’expertise de pointe de Samsung en matière de mémoire NAND et de la technologie PCIe 4.0. Il offre une grande réactivité, permettant un multitâche plus fluide par rapport aux anciens SSD SATA, aux mémoires eMMC intégrées ou aux disques PCIe 3.0.

Le modèle 2 To du SSD Samsung 990 atteint une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 250 mégaoctets par seconde (Mo/s), tandis que le modèle 1 To va jusqu'à 7 150 Mo/s ; des performances à peine inférieures à celles du SSD 990 PRO.

Les modèles 1 To et 2 To offrent tous deux des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 6 450 Mo/s, permettant des transferts de fichiers plus rapides et des temps de chargement considérablement réduits.

Le 990 intègre des technologies NAND avancées et offre des performances d’écriture séquentielle améliorées de plus de 50 % par rapport au 990 EVO, la précédente solution PCIe 4.0 de Samsung.

Les jeux se lancent plus vite, les images volumineuses s’ouvrent presque instantanément et votre PC reste réactif, même lors de tâches gourmandes en ressources telles que la création de contenu ou l’utilisation de l’IA.

A Samsung 990 SSD (Image credit: Samsung)

Température maîtrisée et efficacité énergétique

Le Samsung 990 est le SSD idéal, offrant le juste équilibre. Il est suffisamment rapide pour la plupart des usages tout en chauffant moins et en consommant moins d'énergie que les modèles dits « extrêmes ».

Il bénéficie des dernières avancées en matière de technologie NAND et de contrôleurs SSD, lui permettant de consommer 38 % d'énergie en moins par rapport au 990 PRO.

Une consommation réduite signifie également que le disque risque moins de subir une baisse de performance thermique (c'est-à-dire de ralentir activement pour réduire sa température de fonctionnement). Sa vitesse de transfert ultra-rapide permet de gagner du temps lors du transfert de fichiers par rapport aux disques plus lents.

Pour les appareils portables comme les ordinateurs portables, tout cela se traduit par une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure dissipation thermique, surtout lors de la manipulation de fichiers volumineux. Une excellente nouvelle pour les joueurs !

Branchez et profitez, sans mauvaise surprise

Si vous disposez d'un système compatible (doté d'un emplacement PCIe 4.0 libre), vous profiterez des performances exceptionnelles du SSD Samsung 990.

Remplacer ou ajouter un SSD sur un ordinateur portable ou un PC existant est bien moins complexe qu'à l'époque des disques durs sur les cartes mères classiques. L'installation ne devrait pas prendre plus de 10 minutes une fois l'emplacement SSD libre accessible.

Le SSD 990 est rétrocompatible avec le PCIe 3.0 ; il constitue donc une bonne mise à niveau pour votre stockage actuel, même si vous n'atteindrez pas sa vitesse native maximale. Vérifiez la compatibilité de votre système avant l'achat.

L'expertise Samsung

Samsung commercialise des SSD depuis 2006 et a remporté plus de récompenses que tout autre acteur du secteur. Le SSD 990 bénéficie d'une garantie de trois ans et d'une endurance de 800 TBW (téraoctets écrits) pour la version 2 To, ce qui représente la meilleure endurance de sa catégorie.

Vous pouvez utiliser ce SSD en toute confiance, sachant qu'il ne vous fera pas défaut. Le logiciel gratuit Magician, fourni avec tous les SSD Samsung, rend le transfert de l'intégralité de votre système vers le nouveau SSD simple et sans tracas, sans nécessiter de réinstaller Windows de zéro. Magician permet aux utilisateurs de mettre à jour, tester, sécuriser, optimiser, surveiller et protéger leurs SSD grâce à une interface intuitive.

Samsung 990 : le choix idéal

Samsung commercialise des SSD depuis 2006 et a remporté plus de récompenses que tout autre acteur du secteur. Le SSD 990 bénéficie d'une garantie de trois ans et d'une endurance de 800 TBW (téraoctets écrits) pour la version 2 To, ce qui représente la meilleure endurance de sa catégorie.

Vous pouvez utiliser ce SSD en toute confiance, sachant qu'il ne vous fera pas défaut. Le logiciel gratuit Magician, fourni avec tous les SSD Samsung, rend le transfert de l'intégralité de votre système vers le nouveau SSD simple et sans tracas, sans nécessiter de réinstaller Windows de zéro. Magician permet aux utilisateurs de mettre à jour, tester, sécuriser, optimiser, surveiller et protéger leurs SSD grâce à une interface intuitive.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.samsung.com/fr/memory-storage/nvme-ssd/990-1tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9v1t0bw/