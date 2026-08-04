Samsung prévient que la « RAM-pocalypse » pourrait durer jusqu’en 2028, tandis que ses profits s’envolent

Samsung prévient les analystes que la pénurie mondiale de mémoire durera jusqu’en 2028 et sera plus grave en 2027 qu’en 2026

Le groupe signe pourtant un troisième trimestre record consécutif, avec 171 500 milliards de wons de chiffre d’affaires, 89 500 milliards de wons de bénéfice d’exploitation et une marge opérationnelle de 52 %

Samsung réserve 60 à 70 % de ses capacités dans le cadre de contrats d’approvisionnement de cinq ans assortis de prix planchers

Samsung a indiqué aux analystes que la pénurie de mémoire qui frappe actuellement aussi bien les serveurs que les PC gaming ne devrait pas s’atténuer avant 2028. La situation devrait même empirer avant de commencer à s’améliorer.

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2026, le premier fabricant mondial de DRAM a expliqué que les contraintes d’approvisionnement devraient être plus importantes en 2027 qu’en 2026.

Cette annonce intervient alors que l’entreprise vient de réaliser le trimestre le plus rentable de son histoire, avec 171 500 milliards de wons de chiffre d’affaires, 89 500 milliards de wons de bénéfice d’exploitation et une marge opérationnelle de 52 %. Ces résultats témoignent d’une demande toujours soutenue pour sa mémoire DRAM, malgré des hausses de prix généralisées.

Un problème lié à l’IA qui n’est pas près de disparaître

La demande insatiable de mémoire et de stockage provenant des géants du cloud spécialisés dans l’IA continue de progresser. Samsung profite directement d’une pénurie qui devrait durer plusieurs années, en raison des longs délais de production et des investissements considérables nécessaires pour augmenter les capacités.

Lors de la présentation de ses résultats, Samsung a avancé un raisonnement davantage fondé sur l’arithmétique que sur des hypothèses. La construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs et le lancement de la production de wafers prennent plus de trois ans. Les augmentations d’investissements actuellement engagées dans l’ensemble du secteur ne pourront donc pas se traduire par une hausse significative de la production pendant la période concernée par ces prévisions. La demande non satisfaite cette année se reportera sur l’année suivante, ce qui accentuera encore les tensions.

Les prévisions indépendantes vont globalement dans le même sens. TrendForce estime que l’offre de mémoire NAND devrait commencer à se détendre au second semestre 2027, grâce à l’arrivée de nouvelles capacités et de produits comportant davantage de couches. La situation serait différente pour la DRAM. Plusieurs fournisseurs prévoient d’ouvrir de nouvelles lignes de production en 2027, mais la construction des sites, l’installation des équipements et les procédures de qualification repousseront leur montée en puissance au second semestre. Une hausse substantielle de la production ne devrait donc pas intervenir avant 2028.

Les chiffres de livraison de Samsung montrent à quel point la situation est déjà tendue. Les volumes de DRAM expédiés, mesurés en bits, ont progressé d’un peu plus de 10 % sur un trimestre, dépassant les propres prévisions du groupe. Dans le même temps, les prix de vente moyens ont augmenté d’environ 45 % pour la DRAM et de près de 70 % pour la NAND en un seul trimestre.

Se protéger contre un éventuel retournement du marché

Une transformation structurelle, appelée à survivre aux fluctuations des prix, apparaît dans les réponses fournies aux analystes. Samsung fait progressivement passer le marché de la mémoire d’un modèle fondé sur les achats au comptant à un modèle reposant sur des contrats.

L’entreprise prévoit d’allouer environ 60 à 70 % de ses capacités totales à des contrats d’approvisionnement à long terme. Ces accords sont conclus pour cinq ans, avec une renégociation annuelle, ce qui permet de les prolonger progressivement.

Samsung a déjà finalisé des accords avec les cinq plus grands clients mondiaux du secteur des centres de données. Le groupe mène également des négociations finales avec cinq autres entreprises. Ces contrats imposent d’importants paiements anticipés. Samsung affirme avoir déjà reçu environ un quart du montant total prévu. Pour les produits grand public, les accords comportent également des prix planchers minimaux, fixés à des niveaux que l’entreprise juge suffisants pour couvrir les risques liés à ses futurs investissements.

Les conséquences devraient se faire sentir jusque dans les magasins. Gartner prévoit que la hausse combinée des prix de la DRAM et des SSD entraînera une augmentation de 17 % du prix moyen des PC. Les ventes mondiales d’ordinateurs pourraient également chuter de plus de 10 %, ce qui représenterait le plus fort recul du marché depuis plus de dix ans.

Micron a abandonné sa marque grand public Crucial en février 2026 afin de se concentrer sur les entreprises clientes spécialisées dans l’IA. Cette décision illustre très clairement les priorités actuelles du secteur, indépendamment des déclarations publiques des fabricants sur leur volonté de soutenir les consommateurs.

Pour la division mémoire de Samsung, cette situation ne constitue pas un problème. Les prix planchers intégrés aux contrats couvrant la majorité de ses capacités la protègent contre les phases de baisse du cycle d’expansion et de contraction qui caractérise le marché de la DRAM. Les autres activités du groupe absorbent en revanche une partie des coûts. Les divisions mobiles et réseaux ont enregistré une perte d’exploitation cumulée de 700 milliards de wons sur le trimestre. Les branches consacrées aux écrans et aux téléviseurs ont également signalé que le coût de la mémoire pesait sur leur rentabilité.

Une entreprise qui dégage un bénéfice d’exploitation colossal de 89 500 milliards de wons, grâce à une marge opérationnelle de 52 %, n’a toutefois guère de raisons d’agir rapidement pour changer la situation.