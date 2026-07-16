La crise de la RAM pourrait empirer dès l’an prochain, et s’installer bien au-delà de 2030

Le patron de SK Hynix estime que la crise de la RAM va fortement s’aggraver

Le PDG affirme que 2027 sera la « pire année » de l’histoire du secteur de la RAM, et que la crise pourrait se prolonger jusqu’en 2030 et au-delà

Une analyse de Bank of America indique également que l’expansion des capacités de production de mémoire de SK Hynix restera bien en deçà de son objectif pour 2028

Le discours reste le même depuis quelque temps. La crise de la RAM semble s’installer durablement, et, qu’on le veuille ou non, de nouveaux signaux viennent encore le rappeler.

Android Headline a d’abord relayé une interview accordée à Reuters par Kwak Noh-jung, PDG de SK Hynix, l’un des grands fabricants de puces mémoire. Le dirigeant n’a pas livré de propos rassurants concernant les prix de la RAM en 2027. Il a déclaré que « l’année prochaine devrait être la pire de l’histoire du secteur [de la mémoire] du point de vue de l’offre ».

Tout indique donc que les prix de la RAM atteindront un pic dès l’an prochain, sans véritable accalmie avant 2030, comme l’avait déjà évoqué le président du groupe SK. Même après cette échéance, la demande devrait continuer à dépasser l’offre au fil de la décennie.

Un second signal négatif vient d’une analyse de Bank of America, relayée par le Commercial Times à Taïwan (via Wccftech), qui remet en question les récentes déclarations du président sud-coréen sur une forte expansion de la production de puces mémoire d’ici 2030.

Cette analyse s’appuie notamment sur les propos d’un acteur du secteur à Taïwan. Selon lui, SK Hynix pourrait n’atteindre qu’un sixième de l’augmentation de capacité initialement prévue d’ici 2028. Cette estimation reste à prendre avec prudence, mais l’écart évoqué est suffisamment important pour susciter des interrogations.

Le Commercial Times précise que les nouvelles usines de fabrication de puces construites par SK Hynix et Samsung en Corée du Sud mettront bien plus de temps que prévu à être pleinement opérationnelles. Le processus pourrait s’étendre sur une décennie. Le rapport estime qu’une hausse réaliste de la capacité de production de wafers mémoire en Corée du Sud se situe autour de 10 % par an, voire légèrement moins. Ce rythme laisserait le pays loin des objectifs annoncés pour 2030.

Des calendriers divergents concernant la RAM

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

Le tableau dressé par le PDG de SK Hynix apparaît donc préoccupant. Les plus sceptiques rappellent toutefois que le rôle d’un dirigeant consiste aussi à valoriser son entreprise, en mettant en avant un marché dynamique et une demande difficile à satisfaire, notamment après une introduction au Nasdaq. Les cours des actions des grands fabricants de mémoire restent d’ailleurs instables, certains investisseurs s’interrogeant sur une possible surévaluation du secteur, ainsi que sur l’essoufflement potentiel de l’essor de l’intelligence artificielle.

Cet élément mérite d’être pris en compte, mais les prévisions pessimistes ne se limitent pas à SK Hynix. Jensen Huang, PDG de Nvidia, estime lui aussi que la crise de la RAM pourrait durer « encore plusieurs années », laissant envisager des prix élevés jusqu’en 2030 environ. D’autres voix ne partagent pas cette vision. Certains responsables chez AMD, un ancien dirigeant de la division semi-conducteurs de Samsung, ainsi que la banque d’investissement Jefferies, anticipent un début de détente des prix à partir de 2028.

Un point vient toutefois tempérer cet optimisme. Jefferies prévoit également une forte hausse des prix de la mémoire sur le reste de l’année et en 2027, ce qui rejoint les propos du PDG de SK Hynix. Si l’on tient compte des estimations évoquant un important retard dans l’augmentation des capacités de production, la situation apparaît particulièrement fragile à court terme.

Un autre signal récent renforce cette impression. Microsoft a récemment évoqué une hausse des prix des consoles Xbox, en indiquant anticiper un doublement du coût de la RAM d’ici l’automne 2027.

Les perspectives à long terme restent donc partagées, mais à court terme, la situation de la RAM demeure clairement préoccupante pour cette année et la suivante.