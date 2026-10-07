ChatGPT et Perplexity deviennent pour la première fois certains des sites les plus scrapés du Web

Les entreprises surveillent désormais les plateformes d’IA à mesure que les consommateurs se tournent vers des parcours d’achat assistés par IA

Les réseaux sociaux restent également un axe majeur pour observer les tendances de consommation

Des plateformes commerciales traditionnelles comme Walmart et eBay ont quitté le classement

Les plateformes d’IA sont devenues synonymes de collecte de données sur d’autres sites. Une nouvelle étude montre toutefois qu’elles deviennent désormais elles-mêmes des cibles importantes du scraping.

La dernière analyse de Decodo place pour la première fois ChatGPT et Perplexity parmi les cinq sites les plus scrapés.

Pour Decodo, cette évolution marque un changement fondamental dans les informations recherchées par les organisations. « Il y a deux ans, les entreprises scrapaient le Web pour voir ce que les internautes recherchaient », explique le PDG Vaidotas Juknys. « Désormais, elles scrapent les plateformes d’IA pour voir ce qui est raconté aux internautes. L’usage de la collecte de données évolue. »

Les plateformes d’IA sont désormais elles-mêmes scrapées

Sept des dix sites présents dans le classement 2026 sont de nouveaux entrants. Seuls TikTok, premier, Google, deuxième, et Amazon, huitième, figuraient déjà dans le classement précédent.

ChatGPT arrive directement en troisième position avec 14 % de l’activité observée. Plusieurs usages peuvent expliquer ce niveau : comparer le classement d’un produit à celui de ses concurrents, contrôler la manière dont une entreprise est décrite, mesurer la fréquence de mention d’une marque ou encore enregistrer les sources citées par ChatGPT.

Perplexity représente 10 % des données observées et occupe la cinquième place. TikTok reste en tête avec 18 %, soit presque une opération de scraping sur cinq.

Plusieurs plateformes présentes dans le top 10 en 2025 en disparaissent cette année, notamment Walmart, eBay et Airbnb. Les données de Decodo reflètent ainsi plus largement une évolution des habitudes de recherche et d’achat, avec une place croissante accordée à l’IA et aux réseaux sociaux.

Pour 2027, Decodo estime que Gemini et Copilot pourraient à leur tour entrer dans le top 10.

Une évolution encore plus importante pourrait ensuite se produire : les agents IA pourraient finir par déclencher eux-mêmes les opérations de scraping au lieu de simplement exploiter les données récoltées.

« L’année prochaine, les agents pourraient prendre les décisions au lieu de seulement lire les réponses », estime Vaidotas Juknys.