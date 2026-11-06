« La pire décision jamais prise par OpenAI » : les nouvelles limites de ChatGPT provoquent la colère

OpenAI prépare une fusion des quotas d'utilisation de ChatGPT et de son assistant de programmation Codex. Au lieu de disposer de limites séparées, les abonnés Plus, Pro et Business auront une seule jauge commune pour les deux services, selon la documentation mise à jour de l'entreprise. Les tâches les plus complexes consommeront davantage de cette enveloppe, tandis que les conversations ordinaires en mode Instant ne seront pas comptabilisées.

Ce changement intervient alors qu'OpenAI prépare l'intégration des capacités plus autonomes de ChatGPT Work à l'expérience ChatGPT principale. Les utilisateurs pourront demander directement à ChatGPT de mener des projets complexes depuis une conversation. Cette simplicité implique également de regrouper les ressources disponibles, une contrepartie qui risque de déplaire à de nombreux clients payants.

OpenAI affirme que la plupart des abonnés ne devraient pas devoir attendre la réinitialisation de leurs limites plus souvent qu'aujourd'hui. Mais l'entreprise n'a pas précisé le montant exact des nouvelles enveloppes. Difficile, dans ces conditions, d'évaluer cette promesse. Les clients doivent simplement croire que leur abonnement ne deviendra pas moins intéressant une fois les nouvelles règles appliquées.

OpenAI ne cache plus son ambition de transformer ChatGPT en plateforme complète, destinée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels qui confient d'importants projets à l'IA. Rassembler tous ces usages au même endroit présente des avantages. Mais l'entreprise semble sous-estimer l'agacement que peut provoquer la réorganisation d'un service familier autour de clients aux besoins très différents.

Un seul abonnement, trop d'attentes

Pour la majorité des utilisateurs, ChatGPT reste un assistant relativement simple. La quantité de tokens consommée par un agent de développement logiciel pour créer une application ne les intéresse pas particulièrement.

C'est précisément ce qui rend cette nouvelle enveloppe commune problématique. Une personne utilisant ChatGPT pour faire des recherches et expérimentant occasionnellement Codex pourrait voir ces deux activités entrer en concurrence pour les mêmes ressources.

Le maintien des conversations Instant en dehors de cette enveloppe constitue une protection importante. Une utilisation intensive de Codex ne devrait donc pas empêcher soudainement les conversations ordinaires. Mais les tâches de raisonnement plus exigeantes seront comptabilisées. Or, ce sont précisément ces capacités qui contribuent à justifier le paiement d'un abonnement.

Les futurs quotas pourraient être suffisamment généreux pour que la plupart des utilisateurs remarquent à peine le changement. Certains pourraient même y gagner, en consacrant davantage de ressources à l'outil qu'ils préfèrent. Mais sans chiffres précis, les clients ne disposent d'aucun moyen concret de déterminer si leur abonnement devient plus avantageux.

Les réactions des utilisateurs actuels suggèrent qu'OpenAI rencontre déjà des difficultés sur ce point. Sur une discussion Reddit, le titre résume le sentiment général : « La pire décision jamais prise par OpenAI. » Un internaute écrit notamment qu'il compte résilier son abonnement, car disposer d'une offre à 20 dollars en complément de celle de Claude à 200 dollars représentait son principal intérêt.

Cette colère traduit une inquiétude plus générale. OpenAI semble privilégier de plus en plus ses outils professionnels au détriment des personnes souhaitant simplement utiliser ChatGPT sans surveiller constamment leur consommation de ressources informatiques.

Cette frustration est compréhensible, particulièrement après les récents ajustements des abonnements Pro. OpenAI est revenue sur une réduction prévue des limites de Pro 200 après les plaintes des abonnés, tout en augmentant les quotas d'autres formules. Cette réactivité est appréciable. Mais elle ne rassure guère alors qu'un nouveau changement important dans le calcul des usages approche déjà.

Les entreprises avant tout

La question la plus intéressante concerne finalement l'avenir que réserve OpenAI à ChatGPT.

Les capacités de ChatGPT Work, de plus en plus ambitieuses, sont conçues pour accomplir des missions importantes. Elles rapprochent le service d'une véritable plateforme de productivité professionnelle. Cela représente un changement considérable par rapport au chatbot convivial qui avait attiré des millions de personnes en rendant l'IA accessible par une simple conversation.

OpenAI semble déterminée à réunir deux expériences assez différentes. Le risque est de voir les particuliers utiliser progressivement un service davantage conçu autour des processus de travail professionnels.

L'entreprise dispose de solides arguments commerciaux pour poursuivre dans cette direction. Les sociétés sont prêtes à dépenser des sommes importantes pour une IA capable d'accomplir des tâches utiles, tandis que les abonnements grand public subissent une pression beaucoup plus forte pour rester abordables.

Réunir ces expériences pourrait encourager les utilisateurs à essayer des fonctions avancées, puis à envisager des abonnements plus coûteux.

Mais lorsqu'un abonnement donne accès à des capacités de raisonnement avancé, il paraît raisonnable de vouloir savoir approximativement combien elles pourront être utilisées, sans craindre qu'une autre tâche ait déjà consommé une partie du quota. Surveiller la consommation de tokens ressemble précisément au genre de corvée administrative que l'IA était censée faire disparaître.

OpenAI devrait publier des limites compréhensibles et expliquer comment les différentes activités les affecteront avant l'arrivée des changements en décembre. Les clients ne devraient pas avoir à mener leurs propres expériences pour déterminer si leurs abonnements sont devenus discrètement moins généreux.

Rendre ChatGPT plus puissant est une évolution bienvenue. Mais donner aux utilisateurs l'impression d'en obtenir moins pour leur argent serait une manière particulièrement maladroite de célébrer ce progrès.