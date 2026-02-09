GPT‑5.3‑Codex fait sauter les limites du développement logiciel

GPT-5.3-Codex peut désormais utiliser un ordinateur en plus d’écrire du code

Le modèle est également plus rapide, consomme moins de tokens et peut être raisonné en cours d’exécution

Codex 5.3 a même été utilisé pour se construire lui-même, et l’équipe s’est dite « impressionnée »

OpenAI a lancé une nouvelle version améliorée de Codex, que l’entreprise présente comme allant bien au-delà de simples gains de performance.

Avec GPT-5.3-Codex, la plateforme passe du statut d’outil d’écriture et de relecture de code à celui d’agent capable d’utiliser un ordinateur et de gérer de nombreuses tâches que les développeurs effectuent habituellement sur leurs machines. Des capacités de raisonnement renforcées et une base de connaissances élargie font également partie de l’ensemble.

Par exemple, GPT-5.3-Codex est 25 % plus rapide que la version 5.2 et utilise moins de tokens, ce qui permet de prendre en charge des tâches plus longues et plus complexes.

GPT-5.3-Codex représente une amélioration majeure par rapport à la version 5.2

En plus d’obtenir de bons résultats sur les benchmarks SWE-Bench Pro et Terminal-Bench, GPT-5.3-Codex a également affiché des scores solides sur OSWorld (tâches d’utilisation d’ordinateur) et GDPval (travail intellectuel couvrant 44 professions).

Parmi les cas d’usage de Codex 5.3 figurent la création de jeux complexes et d’applications web à partir de zéro, ainsi que l’auto-itération sur des millions de tokens avec peu ou pas d’intervention humaine supplémentaire. Lorsqu’une collaboration humaine est nécessaire, il est possible d’interroger et de rediriger Codex en cours de processus, sans attendre la fin de l’exécution.

Autre première majeure, GPT-5.3-Codex est devenu le premier modèle d’OpenAI à contribuer à sa propre conception. « L’équipe Codex a utilisé des versions préliminaires pour déboguer son propre entraînement, gérer son propre déploiement et diagnostiquer les résultats des tests et des évaluations », indique l’annonce. « L’équipe a été impressionnée par la capacité de Codex à accélérer son propre développement. »

Tous les abonnements payants à ChatGPT donnent désormais accès à GPT-5.3-Codex via l’application, l’interface en ligne de commande, l’extension pour IDE et le web. Cette annonce intervient quelques jours seulement après le lancement, par OpenAI, d’une application Codex dédiée sur macOS.

Avec cet outil, « Codex dépasse l’écriture de code pour l’utiliser comme un moyen d’exploiter un ordinateur et d’accomplir des tâches de bout en bout », a écrit OpenAI.