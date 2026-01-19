ChatGPT va vous bombarder de pubs (et vous pouvez encore dire non)

ChatGPT va intégrer de la publicité dans sa version gratuite

Un abonnement à 8$ par mois, nommé ChatGPT Go, va aussi faire son apparition, mais avec publicités

Pour ne plus voir de pub, il faudra probablement payer au moins 20$ par mois

ChatGPT va bientôt afficher des publicités, du moins dans sa version gratuite, et l’information vient directement d’OpenAI. Les publicités ne sont pas encore visibles dans l’interface, mais elles devraient apparaître « dans les prochaines semaines ».

OpenAI a confirmé la rumeur dans un article de blog publié vendredi 16 janvier 2026, détaillant non seulement ses intentions publicitaires, mais aussi les principes qui guideront leur affichage : « Notre mission est de faire en sorte que l’AGI profite à toute l’humanité. »

Dans le même temps, l’entreprise a annoncé la disponibilité mondiale de ChatGPT Go, une formule d’abonnement d’entrée de gamme à 8 dollars par mois. Malheureusement, cette formule ne permettra pas d’éviter les publicités. OpenAI prévoit de tester les annonces aux États-Unis dans les versions gratuite et Go uniquement, sans déploiement international prévu pour l’instant.

Introduire de la publicité dans ChatGPT semble logique pour OpenAI, dont les coûts de fonctionnement sont jugés colossaux, alors que la rentabilité n’a pas encore été atteinte. Avec près de 800 millions d’utilisateurs actifs par mois, le potentiel de revenus publicitaires est immense.

Toucher ne serait-ce qu’une fraction de cet immense public pourrait rapporter des milliards. Cette stratégie permettrait aussi de mieux rivaliser avec son principal concurrent, Google Gemini, dont les résultats de recherche sont déjà truffés d’éléments sponsorisés via les résumés IA.

À quoi ressembleront les publicités ?

(Image credit: OpenAI)

Selon OpenAI, les publicités s’afficheront en bas des réponses générées, comme illustré dans l’exemple ci-dessus. Il sera donc possible de lire la réponse avant de tomber sur une publicité pour Squarespace, par exemple.

Les annonces seront contextuelles, c’est-à-dire liées au contenu de la conversation. Une question sur les meilleurs ordinateurs portables du moment pourrait ainsi faire apparaître une publicité Dell ou Lenovo en bas de la page.

Ces publicités seront-elles différentes ?

OpenAI prévoit d’autoriser les marques à exploiter la plateforme pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec elles, comme ils le feraient avec ChatGPT, pour poser des questions ou obtenir de l’aide sur des décisions d’achat.

« Les outils d’IA permettent de démocratiser davantage l’accès à des expériences de qualité, qui aident à découvrir des options qu’on n’aurait peut-être jamais trouvées autrement », explique OpenAI dans son billet.

Toutes les publicités et interactions sponsorisées seront clairement identifiées comme telles.

Qui ne verra pas les pubs ?

Aucun contenu publicitaire ne sera affiché aux mineurs, que le système les identifie comme tels ou qu’ils aient déclaré avoir moins de 18 ans. Les publicités seront également absentes des discussions portant sur la santé ou la politique.

Les réponses données par ChatGPT resteront indépendantes de toute influence commerciale : aucun contenu ne sera modifié pour avantager, mettre en valeur ou critiquer une marque ou un annonceur.

Paramètres et désactivation

OpenAI assure ne pas vendre les données des utilisateurs à des tiers. Il sera possible de désactiver la personnalisation des annonces et de supprimer son historique, ce qui pourrait toutefois affecter la pertinence des publicités affichées.

La manière la plus évidente d’échapper à la publicité consistera à choisir une formule payante sans publicité. Attention : cela ne concerne pas l’abonnement ChatGPT Go à 8 dollars par mois, qui inclura les publicités malgré ses fonctionnalités supplémentaires comme l’accès à un modèle récent ou à la génération d’images.

Pour ne pas avoir de publicité, il faudra souscrire à l’offre ChatGPT Plus à 20 dollars par mois. OpenAI affirme cependant qu’« il existera toujours un moyen de ne pas voir de publicités sur ChatGPT, notamment à travers une formule payante sans pub », ce qui laisse entendre que d’autres options pourraient voir le jour. Aucun détail précis n’a encore été communiqué.

Les premiers tests publicitaires sur les versions gratuite et Go débuteront bientôt aux États-Unis. Aucun calendrier n’a été annoncé pour un éventuel déploiement à l’international, qui dépendra probablement du succès de ces premiers essais.