Avant la rentrée, configurez ces 5 outils ChatGPT — vous vous remercierez plus tard

ChatGPT a accumulé une collection étonnamment vaste d’outils éducatifs, dont Study Mode et de nouveaux plugins spécialement conçus pour les étudiants et les enseignants.

L’essentiel consiste à les utiliser pour apprendre plutôt que pour déléguer l’apprentissage lui-même. OpenAI décrit explicitement son approche comme une manière d’aider les étudiants à comprendre les sujets, plutôt que de simplement prendre des raccourcis. Une règle utile à garder en tête avant de confier à ChatGPT le premier devoir du semestre.

Voici cinq façons de configurer ChatGPT avant que les cours ne commencent vraiment.

1. Study Mode pour tous

(Image credit: OpenAI)

Le bien nommé Study Mode de ChatGPT constitue le point de départ évident pour utiliser l’IA dans l’apprentissage, et il ne nécessite même pas d’abonnement payant. Il suffit de lancer une conversation normale avec ChatGPT et de saisir @study, ou de cliquer sur le bouton + et de rechercher Study.

Une fois activé, Study Mode fait passer les réponses de ChatGPT de réponses directes à un comportement plus socratique. Il pose des questions, fournit des indices et vérifie la compréhension de chaque étape avant de poursuivre.

Il est possible d’essayer des prompts comme :

« Apprends-moi les dérivées en me posant une question à la fois, et donne-moi un indice lorsque je bloque. »

Il est également possible de télécharger la photo d’un problème ou, lorsque le téléchargement de fichiers est disponible, d’ajouter ses notes de cours et de demander à ChatGPT de travailler à partir de celles-ci. Par exemple, des notes prises en classe peuvent être téléchargées avec l’instruction :

« Utilise ces notes pour m’apprendre le cours d’aujourd’hui. Commence par identifier et expliquer les concepts que je dois comprendre, puis interroge-moi avant de passer au suivant. »

Study Mode peut fonctionner avec des fichiers et des images téléchargés. Il devient ainsi beaucoup plus utile lorsqu’il connaît le contenu réel du cours, plutôt que de proposer une mini-leçon générique.

2. ChatGPT College Plugin

(Image credit: OpenAI)

Une option plus récente et plus ciblée est le plugin College Student de ChatGPT. Il n’est pas disponible partout comme Study Mode, mais uniquement via ChatGPT Edu. L’université doit donc le proposer et le rendre accessible. Les étudiants qui y ont accès bénéficient d’un ensemble d’outils d’apprentissage.

La création de sites d’apprentissage interactifs est particulièrement intéressante. Il est possible de partager le contenu d’un cours pour obtenir des explications visuelles interactives, tout en bénéficiant d’un tutorat guidé sur les concepts difficiles. L’IA peut transformer des diapositives de cours ou des notes téléchargées en un site unique rempli de questions de révision et capable de fournir des retours sur les réponses.

Selon le niveau de confiance, il est possible de demander quelque chose d’aussi élaboré que :

« Construis-moi un programme de révision pour les deux prochaines semaines à partir de ces supports de cours et de mes prochaines échéances, et consacre davantage de temps aux sujets sur lesquels j’ai eu des difficultés pendant le quiz. »

3. Étudier le syllabus

(Image credit: OpenAI)

Dans la vie étudiante, le syllabus bénéficie traditionnellement d’environ 20 minutes d’attention intense avant d’entamer son long voyage vers le fond d’un sac à dos. ChatGPT peut le rendre nettement plus utile. Il suffit de télécharger le syllabus dans ChatGPT pour lui offrir une existence beaucoup plus productive.

Un prompt comme celui-ci peut être utilisé :

« Lis ce syllabus et crée un programme de révision semaine par semaine. Inclus chaque examen, devoir et échéance. Indique ce que je devrais commencer à préparer au moins une semaine à l’avance. »

Il est aussi possible de l’interroger sur les semaines particulièrement chargées et sur les moyens de les rendre aussi faciles que possible. En autorisant ChatGPT à envoyer des alertes, cela peut permettre d’éviter la course de fin de semestre, lorsque toutes les échéances tombent en même temps alors qu’une journée ne compte toujours que 24 heures.

4. Flashcards

(Image credit: OpenAI)

ChatGPT peut également éviter de passer une soirée entière à fabriquer des flashcards au lieu de les réviser. Il suffit de lui demander de créer des cartes à partir de ses notes, avec une instruction comme :

« Concentre-toi sur les concepts et les termes particulièrement difficiles à comprendre. »

En demandant une seule carte à la fois, l’exercice devient une véritable séance de révision plutôt qu’une nouvelle immense page de contenu à contempler, du moins en théorie.

Avec le plugin College Student, les flashcards peuvent faire partie de l’expérience d’apprentissage interactive plutôt que de simplement apparaître sous forme de texte dans la conversation. Il est possible de demander :

« Transforme le contenu du cours de cette semaine en flashcards et organise-les par sujet. »

5. L’heure du quiz

(Image credit: Getty)

Vérifier par des questions si quelque chose a réellement été retenu pendant les révisions est essentiel, et ChatGPT peut beaucoup aider. Avec Study Mode, il est possible de créer des questions d’entraînement, de répondre à un quiz question par question, de lui demander d’expliquer les erreurs et d’adapter la difficulté au fil de la progression.

Il suffit de télécharger le contenu du cours et d’essayer une demande comme :

« Crée un quiz d’entraînement de 10 questions basé uniquement sur ces notes. Pose une question à la fois, ne révèle pas la réponse avant que je réponde, explique tout ce que je me trompe et rends la question suivante plus difficile lorsque je réponds correctement. »

Le plugin College Student peut transformer ce même processus en un quiz interactif plus structuré, construit autour des sources de cours fournies. Il est possible de demander des examens blancs plus complexes et de créer des tests interactifs qui analysent les points les plus faibles afin de poursuivre les révisions et les quiz.

Avec ou sans le plugin, demander à ChatGPT de refermer métaphoriquement le livre et de commencer à poser des questions constitue un moyen bien plus rapide de découvrir si quelque chose a réellement été retenu.