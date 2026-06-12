Une étude démonte enfin le cliché, les étudiants n’utilisent pas surtout l’IA pour tricher

Les étudiants européens et britanniques utilisent l’IA pour s’organiser et gagner en productivité, plutôt que pour tricher

Lenovo indique que les étudiants se tournent davantage vers les tablettes, à la recherche d’options plus abordables et portables

Les universités pourraient progressivement accepter davantage l’IA, alors que les étudiants disent être plus encouragés

Presque tous (98 %) les étudiants européens âgés de 18 à 25 ans déclarent aujourd’hui que l’intelligence artificielle les aide d’une manière ou d’une autre. De nouvelles données de Lenovo montrent que, malgré les préjugés des autres générations, les jeunes l’utilisent plutôt comme un soutien que pour tricher.

La prise de notes (73 %), la synthèse (73 %) et le brainstorming (72 %) apparaissent comme des usages quasi identiques. La technologie est surtout perçue comme une couche d’appui pour aider les étudiants à rester organisés, gérer leur charge de travail et maintenir leur concentration.

Au final, l’étude conclut que l’IA s’intègre progressivement dans les apprentissages pour aider les étudiants à traiter l’information plus efficacement, plutôt que pour contourner l’apprentissage. Ce changement marque une évolution majeure de perception, qui pourrait influencer la manière dont les universités et autres institutions encadrent cette technologie.

Chez les étudiants britanniques en particulier, 79 % utilisent des outils de prise de notes basés sur l’IA, 79 % des outils de conversion de l’écriture manuscrite en texte, 78 % des outils de synthèse et 78 % des outils de génération d’idées, et tous au moins une fois par semaine.

Les étudiants britanniques se montrent globalement plus positifs que leurs homologues européens quant au rôle de l’IA. Elle les aide à générer des idées, à se sentir prêts, à travailler plus efficacement, à mieux contrôler leur travail et à rester concentrés, selon Lenovo.

De son côté, le Higher Education Policy Institute (HEPI) indique que 95 % des étudiants britanniques utilisent désormais l’IA d’une manière ou d’une autre. Cela représente une forte hausse par rapport à 2024 (66 %). Les usages concernent notamment l’explication de concepts difficiles (61 %), la synthèse de sources académiques (49 %) et la recherche d’informations en ligne (36 %). Il s’agit d’outils de productivité administrative, et non de substituts à l’apprentissage.

Avec la capture de notes de cours, la conversion des notes manuscrites en documents et l’organisation de l’information, Lenovo estime que l’impact principal de l’IA réside dans la réduction des tâches administratives et organisationnelles.

Ces résultats interviennent à un moment clé pour l’évolution de l’éducation, alors que de nombreuses universités et écoles réfléchissent à l’usage et à la régulation de l’IA. Lenovo souligne toutefois que la créativité reste portée par l’humain, et que la réduction des tâches administratives pourrait libérer du temps pour produire un travail de meilleure qualité.

Le HEPI constate également que les universités commencent à s’adapter, du moins au Royaume-Uni. Environ 36 % des étudiants estiment désormais que leur établissement encourage l’usage de l’IA, contre 28 % l’an dernier.

Les étudiants pourraient tirer la hausse des ventes de tablettes, du moins pour Lenovo

Concernant les appareils utilisés, Lenovo affirme aussi que les tablettes deviennent de plus en plus courantes. Selon les données, 94 % des étudiants estiment qu’une tablette est ou serait utile dans tous les aspects de la vie étudiante. Au-delà des études, le rapport montre que les étudiants pourraient préférer une tablette à une télévision si la qualité d’affichage et du son était comparable.

« Pour la génération Z, la créativité peut surgir à tout moment de la journée. Elle a donc besoin de tablettes intuitives et adaptées, capables de soutenir cet élan créatif le plus longtemps possible », explique Alberto Spinelli, directeur marketing Europe et META.

Cette tendance pourrait être influencée par les tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement et l’arrivée récente de PC dopés à l’IA, qui tirent les prix vers le haut.

Lenovo représentait environ 8,2 % du marché des tablettes au cours des trois premiers mois de 2026 (selon Omdia) et a enregistré une hausse de 20 % des expéditions sur un an. Les analystes de l’entreprise soulignent toutefois que le marché des tablettes progresse très peu. Il n’a crû que de 0,1 % au premier trimestre, contre 3,2 % pour le marché mondial des PC.

« Avec des tensions toujours plus fortes sur la chaîne d’approvisionnement, la faible croissance du premier trimestre pourrait bien représenter le point haut de l’année », avertit l’analyste principal Ben Yeh. Cela suggère que les consommateurs pourraient se tourner vers des appareils moins chers, dont potentiellement les tablettes, ou repousser leurs renouvellements.