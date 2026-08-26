Désolé, OpenAI : les gens utilisent votre IA « divine » pour choisir du vin, faire la lessive et résoudre des problèmes très précis, pas pour changer le monde

Il semble qu’il ne se passe presque plus une semaine sans qu’un milliardaire de la tech publie une tirade sur la façon dont l’intelligence artificielle va changer le monde. Mark Zuckerberg, patron de Meta, est le dernier en date à nous avoir fait profiter de ses réflexions.

Mais la technologie se comporte rarement comme ses créateurs l’avaient prévu ou souhaité. Le World Wide Web a été inventé pour aider les scientifiques à partager des informations, mais il sert finalement à se disputer avec des inconnus, regarder des vidéos de chats et commander des chaussettes à minuit.

Comme le disait Jeff Goldblum dans Jurassic Park, « la vie trouve toujours un chemin ». Donnez une nouvelle technologie aux gens, et ils trouveront eux aussi un moyen de l’utiliser.

C’est exactement ce qui semble se produire avec l’IA. Sam Altman, Elon Musk et Mark Zuckerberg rêvent peut-être de voir ses capacités quasi divines servir à coloniser Mars, créer l’abondance pour tous, éradiquer les maladies ou démocratiser l’éducation. Mais les gens lui trouveront des usages que ses créateurs n’avaient probablement jamais imaginés. Et la plupart ne bouleverseront pas le monde. Ils seront tout à fait ordinaires.

Un récent fil Reddit a justement retenu l’attention, avec des internautes partageant leurs véritables usages de l’IA. Ils étaient étranges, précis, ennuyeux — et réellement utiles.

1. Oubliez Mars — les gens veulent simplement manger

(Image credit: Shutterstock / New Africa)

Ce n’est qu’une fois adulte que l’on réalise que, sauf à pouvoir manger au restaurant chaque soir, une grande partie de la vie consiste à décider ce qu’il y aura au dîner. Puis acheter les ingrédients. Puis préparer le repas. Encore et encore.

Or, l’IA se révèle particulièrement efficace pour répondre à cette éternelle question : « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? »

Une personne du fil Reddit achète simplement les produits en promotion ou en liquidation, indique à ChatGPT ce qu’elle a rapporté chez elle et lui demande de transformer le tout en repas. Il est aussi possible de lui demander de prévoir trois jours de dîners, de produire une seule liste de courses et de donner les instructions nécessaires pour tout préparer.

Il n’est même pas nécessaire de savoir quels plats préparer. Il suffit d’indiquer les saveurs, cuisines et textures appréciées, le temps disponible et les ingrédients à utiliser avant qu’ils ne périment, puis de le laisser proposer des idées. Pour aller plus loin, ChatGPT peut même recevoir un tableur contenant tout ce qui se trouve dans le garde-manger — même si cela ressemble surtout à une nouvelle corvée domestique.

2. Déchiffrer les runes anciennes de son lave-linge

Mais qui conçoit ces appareils, des extraterrestres ? Il suffit de regarder le panneau de commande d’un lave-linge moderne pour se demander ce que tout cela signifie. Il est couvert de symboles obscurs qui auraient davantage leur place dans un manuel d’alchimie du XIIe siècle que sur un appareil électroménager du XXIe siècle.

Heureusement, il n’est plus nécessaire d’essayer de les déchiffrer, puisque ChatGPT peut s’en charger. Une personne du fil lui a fourni le manuel de son lave-linge ainsi qu’un tableur recensant ses vêtements et leurs étiquettes d’entretien. Il lui suffit désormais d’indiquer ce qui doit être lavé, puis de demander exactement quel programme sélectionner et quels boutons presser. Problème réglé.

3. Faire semblant de comprendre la carte des vins

(Image credit: Shutterstock / Jelena Stojancevic)

À moins d’avoir suivi un stage de sommelier pendant un week-end en 2010, difficile d’être un véritable expert du vin. Pourtant, dans un restaurant qui n’affiche pas des photos de ses plats sur le menu, il faut souvent choisir entre plusieurs bouteilles intimidantes, dont beaucoup sont décrites à partir de régions parfois obscures de France, d’Italie ou d’ailleurs.

Certains font donc autrement. Ils prennent la carte des vins en photo, indiquent à ChatGPT ce qu’ils vont manger et les types de vins qu’ils apprécient habituellement, puis lui demandent de trouver le meilleur accord au meilleur rapport qualité-prix. Voilà ! Le serveur pourrait même finir par croire qu’ils savent réellement ce qu’ils font.

4. Transformer ChatGPT en styliste personnel

(Image credit: Shutterstock)

Que porter au travail aujourd’hui ? Au bar ce soir ? Pour un rendez-vous ? Un mariage ? La question ne s’arrête jamais.

Il y a fort à parier que beaucoup préféreraient acheter quelque chose de neuf plutôt que fouiller une garde-robe immense et ingérable à la recherche d’une tenue qui ne rappelle pas la déception liée à la dernière fois où elle a été portée.

Mais il existe une solution. Il suffit de photographier tous ses vêtements et d’envoyer les images à ChatGPT. Ensuite, il faut préciser la destination, la météo prévue et le style recherché, puis lui demander d’associer les vêtements afin de créer des tenues auxquelles personne n’aurait forcément pensé.

Le résultat pourrait être surprenant. Et puisque ChatGPT travaille uniquement avec des vêtements déjà possédés, il pourrait même permettre d’économiser quelques dollars ou livres — ou au moins rappeler pourquoi cette chemise a été achetée trois ans plus tôt.

5. Trouver sa prochaine bonne lecture dans une librairie d’occasion

(Image credit: Shutterstock / AyhanTuranMenekay)

Pas sûr que quiconque ait réellement le temps de lire des livres de nos jours, mais tout le monde aime croire que c’est encore possible. Le problème, c’est qu’il existe énormément de livres dans le monde, dont la plupart restent totalement inconnus.

Quelque part sur une étagère d’une librairie d’occasion se trouve probablement un livre qui attend simplement d’être découvert. Encore faudrait-il savoir lequel.

Une personne du fil Reddit explique avoir utilisé l’IA pour résoudre ce problème. Elle a fourni à ChatGPT la liste de ses livres préférés et de ceux qu’elle aime le moins, ainsi que les genres, sujets et styles d’écriture qu’elle apprécie. Désormais, lorsqu’elle se rend dans une librairie d’occasion, elle photographie les étagères et demande à ChatGPT d’identifier les ouvrages qui ont le plus de chances de lui plaire.

L’IA peut consulter les critiques, rechercher les reproches récurrents et prévenir lorsqu’un livre apparemment parfait se révèle finalement aride, excessivement académique ou entièrement écrit pour des gens qui emploient le mot « liminal » dans leurs conversations quotidiennes.

Cela n’empêchera pas d’acheter plus de livres qu’il n’est humainement possible d’en lire, mais au moins, ce seront les bons livres qui resteront non lus.