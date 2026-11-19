OpenAI vient de lancer deux nouveaux modèles GPT-6.2

GPT-6.2 Astra se destine aux projets complexes, tandis que GPT-6.2 Sol cible les tâches quotidiennes

Les deux modèles sont disponibles dès maintenant pour les abonnés payants éligibles

OpenAI vient de lancer deux nouveaux modèles. Le premier, GPT-6.2 Astra, est conçu pour les projets complexes, tandis que le second, GPT-6.2 Sol, se destine aux tâches quotidiennes. Tous deux sont disponibles dès maintenant dans ChatGPT Work et Codex pour les abonnés Plus, Pro, Enterprise et Edu. Ils sont également accessibles via l'API OpenAI.

Les comptes gratuits ne peuvent pas y accéder. Dans ChatGPT, ces modèles sont proposés uniquement dans le mode Work, et non dans le mode Chat classique.

Selon OpenAI, les deux modèles obtiennent de meilleurs résultats sur les tâches exigeantes tout en consommant moins de tokens. Les utilisateurs peuvent donc accomplir davantage de tâches sans atteindre aussi rapidement leurs limites d'utilisation. Sur le benchmark Agents' Last Exam, GPT-6.2 Astra aurait obtenu un score supérieur de 5,2 points à celui de GPT-6 Astra, pour un coût estimé par tâche inférieur à un tiers. Il dépasserait également Claude Fable 5.2 de 5,5 points, pour seulement 5 % de son coût.

Pour illustrer les possibilités du nouveau modèle, Thomas Ricouard, développeur chez OpenAI, a demandé à GPT-6.2 de recréer Paris à grande échelle. L'objectif était de pouvoir parcourir la capitale à pied ou en voiture directement dans un navigateur. Le modèle a combiné des cartes de rues avec des données topographiques françaises concernant plus de 131 000 bâtiments. Thomas Ricouard a ensuite exploré la ville virtuelle et utilisé des captures d'écran pour indiquer au modèle les modifications souhaitées. Le résultat est accessible dans Paris Atlas.

(Image credit: OpenAI)

Une promenade dans Paris

Paris Atlas demande un certain temps de chargement, mais le résultat se révèle très impressionnant une fois l'application ouverte. Il suffit de sélectionner sur une carte de Paris l'endroit à partir duquel commencer la promenade. L'utilisateur se retrouve alors dans une rue à l'apparence réaliste, qu'il peut parcourir avec les touches fléchées de son clavier. Des personnages 3D représentant des Parisiens élégamment habillés passent dans la rue, tandis qu'il est possible d'observer les alentours dans toutes les directions. Il faut même contourner les passants. Pour se faire une idée de ce que représente une promenade dans Paris, l'expérience est particulièrement convaincante.

Une autre nouveauté accompagne ce lancement. Pour la première fois, les abonnés à la formule ChatGPT Pro 200, proposée à 229 € par mois sur l'App Store français, auront accès au mode Ultrafast avec GPT-6.2 Sol. Ce mode traite les requêtes jusqu'à huit fois plus rapidement que GPT-6 Astra en mode Standard dans Codex. Il était auparavant réservé aux abonnés ChatGPT Pro 500. Ces derniers, ainsi que les développeurs utilisant l'API, peuvent désormais accéder au mode Ultrafast avec les deux modèles. OpenAI précise que les utilisateurs Enterprise et Edu éligibles pourront également en profiter après activation par l'administrateur de leur espace de travail.

La possibilité de créer des projets aussi impressionnants que Paris Atlas démontre clairement la puissance des nouveaux modèles. Pour la plupart des utilisateurs, la véritable question reste toutefois de savoir si ces nouveautés changeront leur manière d'utiliser ChatGPT.

Pour poser quelques questions, rédiger des e-mails ou générer des images, la différence sera probablement limitée. En revanche, les personnes souhaitant créer leur propre site web, développer un outil interactif pour gérer leurs finances ou transformer une idée d'application en véritable logiciel utilisable pourraient constater des améliorations importantes.