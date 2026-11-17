Le nouvel outil de NordVPN analyse les données publiques pour identifier les informations personnelles visibles en ligne

Digital footprint recherche les comptes oubliés, les données de localisation exposées et d’autres traces numériques

Les utilisateurs reçoivent des conseils personnalisés pour réduire leur exposition, sans pouvoir effacer complètement leur présence sur Internet

NordVPN déploie un nouvel outil baptisé Digital footprint, conçu pour montrer aux utilisateurs quelles informations les concernant sont librement accessibles sur Internet. Plutôt que de simplement les avertir lorsqu’une base de données est piratée, ce scanner rassemble les traces laissées par d’anciens comptes, la navigation web et les informations de localisation exposées.

Beaucoup de personnes pensent qu’il suffit de modifier un mot de passe compromis pour rester en sécurité. Pourtant, les courtiers en données continuent d’acheter et de regrouper des profils personnels à partir des activités ordinaires sur Internet, que les banques et les employeurs peuvent ensuite utiliser pour évaluer les individus.

Cette nouveauté intervient alors que NordVPN, classé parmi les meilleurs VPN, poursuit la transformation de son service de connexion chiffrée en application de sécurité tout-en-un. En associant ce nouvel outil à sa fonction de surveillance du dark web, le fournisseur souhaite aider ses utilisateurs à identifier leurs informations exposées avant que des escrocs ne puissent les exploiter.

NordVPN s’est imposé en tête des tests de VPN réalisés par TechRadar en 2026. Il constitue le meilleur choix pour la plupart des utilisateurs. Son interface est simple à utiliser, sa sécurité est élevée et ses performances sont suffisantes pour jouer en ligne. Il permet également d’accéder efficacement aux services de streaming soumis à des restrictions géographiques.

Les abonnements commencent à 3,49 € par mois selon la formule choisie, avec une garantie de remboursement de 30 jours.

Les fuites de données font régulièrement la une de l’actualité, notamment après une augmentation de 13 % des violations de données dans le monde. Mais les anciens forums, les applications laissées sans surveillance et les traces de géolocalisation peuvent aussi révéler de nombreuses informations personnelles.

« Les gens connaissent les fuites de données, mais ce n’est qu’une partie du problème. Vos informations circulent également à cause des comptes que vous avez oubliés, des profils constitués à votre sujet et de votre navigation quotidienne. Digital footprint vous montre toute l’étendue de votre exposition et vous indique comment agir », explique Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN.

Pour retrouver ces informations, le système analyse des renseignements accessibles publiquement sur Internet, selon les méthodes du renseignement en sources ouvertes. Il signale les profils abandonnés depuis plusieurs années, met en évidence les données géographiques exposées et montre ce qu’un inconnu curieux pourrait découvrir sur une personne en quelques minutes.

Cet outil supprime-t-il réellement les données personnelles ?

En résumé, non. Il ne supprime aucune donnée.

NordVPN précise qu’il est impossible d’effacer son passé numérique d’un simple clic. Le scanner ne constitue pas un service automatisé de suppression des données. Il évalue plutôt le niveau global d’exposition, accompagne les utilisateurs dans les démarches manuelles permettant de réduire leur profil public et surveille l’évolution de leurs traces numériques au fil du temps.

Réduire ces informations accessibles publiquement reste néanmoins important. Moins les données personnelles sont visibles, moins les courtiers en données disposent d’informations à commercialiser, ce qui diminue le risque d’usurpation d’identité. Cela peut également empêcher certains systèmes d’évaluation automatisés de tirer des conclusions erronées sur la solvabilité d’une personne à partir de données numériques dispersées.

Inside NordVPN’s new Digital footprint - YouTube Watch On

Puisque l’outil se concentre sur les recommandations plutôt que sur la suppression automatique, le travail repose finalement sur l’utilisateur. Il faut toujours fermer manuellement les comptes abandonnés, modifier les paramètres de confidentialité et demander aux courtiers en données d’effacer les informations détenues. Cette fonctionnalité doit donc être considérée comme un audit : elle montre où se trouvent les informations exposées, mais leur suppression nécessite une intervention personnelle.

Cette nouveauté illustre également la manière dont les fournisseurs de VPN redéfinissent leurs priorités. Le simple chiffrement des connexions ne suffit plus à convaincre les abonnés. Pour les utilisateurs actuels de NordVPN, Digital footprint apporte une couche de diagnostic supplémentaire intéressante, à condition de prendre le temps d’appliquer les recommandations proposées.