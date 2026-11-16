Surfshark affirme ne conserver aucune trace de votre navigation, et un nouvel audit indépendant lui donne raison

KPMG confirme que Surfshark ne journalise pas le trafic de navigation ni les adresses IP des utilisateurs

L'évaluation porte sur les serveurs classiques, à IP statique et multipoints

Un audit ponctuel possède ses limites, mais des vérifications régulières constituent une référence importante pour la confidentialité

Surfshark a une nouvelle fois fait appel à des experts externes pour examiner son infrastructure. KPMG, l'un des quatre grands cabinets mondiaux d'audit, a inspecté ses serveurs. Le cabinet a confirmé que les systèmes respectaient les engagements stricts du fournisseur en matière de non-conservation des données.

Pour les personnes à la recherche du meilleur VPN, les promesses de confidentialité peuvent ressembler à de simples arguments marketing. Presque tous les fournisseurs affirment ne laisser aucune trace numérique. Les contrôles indépendants permettent de confronter ces engagements aux preuves techniques. C'est précisément pour cette raison que Surfshark ouvre régulièrement son infrastructure à des auditeurs externes.

Cette dernière vérification confirme que le fournisseur ne conserve ni historique de navigation, ni adresses IP, ni horodatages des connexions ou données relatives au trafic sortant. Selon le communiqué officiel de Surfshark, l'audit a notamment examiné si le trafic des utilisateurs pouvait être surveillé ou récupéré dans la mémoire vive des serveurs.

Surfshark est un VPN rapide et simple d'utilisation qui se distingue par ses tarifs particulièrement compétitifs. Son abonnement Starter de deux ans revient à environ 2,49 € par mois, tandis que la formule Surfshark One constitue le meilleur rapport qualité-prix. Cette dernière ajoute un antivirus, un système de surveillance des fuites de données, Alternative ID et de nouveaux outils de protection contre les escroqueries. Le tout est proposé à partir d'environ 2,69 € par mois sur l'offre française présentée par TechRadar.

Audit zéro log de Surfshark : qu'a réellement examiné KPMG ?

Les auditeurs ont étudié la configuration technique des serveurs de production de Surfshark, notamment les serveurs classiques, les emplacements à IP statique et les systèmes de routage multipoints. Ils ont vérifié que les pratiques opérationnelles respectaient les garanties figurant dans la politique de non-conservation des données du fournisseur.

L'évaluation finale n'a révélé aucune divergence. L'infrastructure de Surfshark repose entièrement sur des serveurs fonctionnant en mémoire vive, sans stockage traditionnel sur disque dur. Toutes les données opérationnelles temporaires présentes en mémoire disparaissent donc lorsqu'un serveur redémarre ou s'éteint.

Ce n'est pas la première fois que Surfshark se soumet à une telle procédure. L'année dernière, le fournisseur avait réussi un audit indépendant réalisé par Deloitte. Cette évaluation faisait elle-même suite à une première vérification de sa politique zéro log, réalisée plusieurs années auparavant.

Que signifie réellement un audit indépendant pour votre confidentialité ?

Une question mérite d'être posée : un audit garantit-il un anonymat absolu ? Non, ce n'est pas le cas.

Un audit évalue une infrastructure à un instant précis. Il confirme que, pendant les contrôles réalisés par KPMG, les configurations respectaient les politiques annoncées. En revanche, il ne peut pas surveiller les modifications qu'une équipe technique pourrait effectuer plusieurs mois plus tard. Il ne transforme pas non plus un VPN en protection absolue contre l'empreinte numérique, le suivi des comptes ou les logiciels malveillants.

Malgré ces limites, les vérifications régulières restent une référence essentielle pour la confidentialité des utilisateurs. Lorsque les fournisseurs publient leurs rapports d'audit complets, chacun peut vérifier que son trafic Internet personnel n'est pas discrètement conservé dans des journaux d'activité.

La méthodologie et les résultats détaillés sont disponibles dans le rapport d'audit complet de KPMG.